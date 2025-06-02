https://ria.ru/20250602/spetsialisty-2019971041.html

Специалисты протестировали ноутбуки для детей с нарушением зрения

Специалисты протестировали ноутбуки для детей с нарушением зрения - РИА Новости, 02.06.2025

Специалисты протестировали ноутбуки для детей с нарушением зрения

"Билайн", социально-предпринимательская организация Everland и Альянс по защите детей в цифровой среде представили результаты работы платформы цифровой... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:00:00+03:00

2025-06-02T10:00:00+03:00

2025-06-02T13:42:00+03:00

технологии

билайн

вымпелком

общество

ноутбуки

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. "Билайн", социально-предпринимательская организация Everland и Альянс по защите детей в цифровой среде представили результаты работы платформы цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения и моторики, а также новый раздел, посвященный обзору ноутбуков, подходящих незрячим пользователям, сообщает пресс-служба оператора. За два года существования платформы материалами курсов воспользовалось более 180 тысяч человек, более 28 тысяч незрячих людей полностью прошли курсы, более 1 тысячи из них получили персональную консультацию кураторов.Как отмечают в пресс-службе, люди с нарушением зрения активно пользуются ноутбуками, чтобы интегрироваться в современный мир: находить "работу мечты", учиться, общаться. Специалисты платформы сравнили ноутбуки, чтобы лучше разобраться в нюансах моделей и выбрать подходящий компьютер.Результаты тестирования представлены в виде обзора на платформе. В материале подробно описаны критерии, по которым следует подбирать ту или иную модель, советы по работе с компьютером и основные характеристики по каждой из пяти моделей: производительность, автономность, дизайн и эргономика, особенности использования, соотношение цена-качество."Мы дополнили нашу платформу по обучению помогающим технологиям обзором по ноутбукам, потому что знаем, насколько важно подобрать оптимальное для задач конкретного человека устройство. Благодаря программам экранного доступа (скринридерам) участники наших курсов могут читать любые тексты в электронных книгах, телефонах и компьютерах, проходить обучение на различных онлайн-курсах, общаться в социальных сетях и мессенджерах и даже писать музыку. Наши усилия направлены на то, чтобы как можно больше людей получили доступ к современным технологиям, чувствовали себя комфортно и свободно в цифровом меняющемся мире", – отметила вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию оператора Софья Иванова, ее слова приводит пресс-служба.В обзоре проанализированы модели, присутствующие на отечественном рынке, с различной производительностью, габаритами, версиями предустановленных операционных систем. Все пять моделей были протестированы программой экранного доступа NVDA (версия 2024.4.1)."Этот проект – не просто обучение цифровым навыкам, а ключ к независимости для незрячих детей. Когда подросток может сам выбрать ноутбук, освоить его и использовать для учебы или творчества – это меняет его картину мира. Наша платформа доказывает: технологические барьеры преодолимы, если создавать решения вместе с теми, для кого они предназначены", – подчеркнула основатель социально-предпринимательской организации Everland Елена Мартынова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, билайн, вымпелком, общество, ноутбуки