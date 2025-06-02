https://ria.ru/20250602/slovo-2020409283.html
Речь Фидана на переговорах будет представлена на четырех языках
Речь Фидана на переговорах будет представлена на четырех языках - РИА Новости, 02.06.2025
Речь Фидана на переговорах будет представлена на четырех языках
Вступительное слово глава МИД Турции Хакана Фидана на переговорах делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле будет представлено на турецком,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:14:00+03:00
2025-06-02T11:14:00+03:00
2025-06-02T11:14:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Вступительное слово глава МИД Турции Хакана Фидана на переговорах делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле будет представлено на турецком, английском, русском и украинском языках, следует из присланной турецким МИД информации для СМИ. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Фидан выступит с открытым для СМИ вступительным словом на переговорах РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. В присланной турецким МИД информации для прямого эфира указано, что вступительное слово главы МИД Турции Хакана Фидана будет представлено на турецком, английском, русском и украинском языках. Пока неизвестно, на каком языке выступит глава турецкой дипломатии. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул, хакан фидан, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Хакан Фидан, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Речь Фидана на переговорах будет представлена на четырех языках
Речь Фидана на переговорах по Украине будет представлено на четырех языках