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Дело об убийстве семейной пары мигрантом в Новой Москве направили в суд
Дело об убийстве семейной пары мигрантом в Новой Москве направили в суд - РИА Новости, 02.06.2025
Дело об убийстве семейной пары мигрантом в Новой Москве направили в суд
Дело иностранца, обвиняемого в том, что убил хозяина дома, которого ограбил, а также его супругу в деревне Ярцево в Новой Москве, направлено в суд, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дело иностранца, обвиняемого в том, что убил хозяина дома, которого ограбил, а также его супругу в деревне Ярцево в Новой Москве, направлено в суд, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. Ранее в пресс-службе главка сообщали, что подозреваемый - 38-летний уроженец Таджикистана, мужчина, на которого он напал, погиб на месте, а его жену госпитализировали в тяжелом состоянии. "Завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. "б", "в" частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой), пп. "а", "з", "к" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление), частью 3 статьи 30 частью 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение имущества)", - говорится в сообщении. Следствие установило, что фигурант, помогая по хозяйству семейной паре, решил похитить деньги с карты хозяина дома. Утром 19 августа он потребовал у потерпевшего код от приложения банка, но мужчина отказался предоставлять данные. Тогда обвиняемый, угрожая ему применением насилия, получил нужные сведения, а затем, испугавшись обращения в полицию, ударил потерпевшего топором и монтировкой по голове не менее четырех раз. После чего обвиняемый, желая скрыть совершенные преступления, напал на супругу мужчины и нанес ей не менее одного удара по голове, поджег ковер, полагая, что дом сгорит, и скрылся с места происшествия. Женщину доставили в больницу, где через непродолжительное время она скончалась. Отмечается, что на протяжении всего следствия фигурант давал ложные показания, однако затем во всем признался.
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происшествия, россия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новая Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело об убийстве семейной пары мигрантом в Новой Москве направили в суд
В Новой Москве завершено расследование дела об убийстве семейной пары мигрантом
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дело иностранца, обвиняемого в том, что убил хозяина дома, которого ограбил, а также его супругу в деревне Ярцево в Новой Москве, направлено в суд, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Ранее в пресс-службе главка сообщали, что подозреваемый - 38-летний уроженец Таджикистана, мужчина, на которого он напал, погиб на месте, а его жену госпитализировали в тяжелом состоянии.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. "б", "в" частью 4 статьи 162 УК РФ
(разбой), пп. "а", "з", "к" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление), частью 3 статьи 30 частью 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение имущества)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что фигурант, помогая по хозяйству семейной паре, решил похитить деньги с карты хозяина дома. Утром 19 августа он потребовал у потерпевшего код от приложения банка, но мужчина отказался предоставлять данные. Тогда обвиняемый, угрожая ему применением насилия, получил нужные сведения, а затем, испугавшись обращения в полицию, ударил потерпевшего топором и монтировкой по голове не менее четырех раз.
После чего обвиняемый, желая скрыть совершенные преступления, напал на супругу мужчины и нанес ей не менее одного удара по голове, поджег ковер, полагая, что дом сгорит, и скрылся с места происшествия. Женщину доставили в больницу, где через непродолжительное время она скончалась.
Отмечается, что на протяжении всего следствия фигурант давал ложные показания, однако затем во всем признался.