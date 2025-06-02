https://ria.ru/20250602/sk-2020480254.html

Дело об убийстве семейной пары мигрантом в Новой Москве направили в суд

Дело об убийстве семейной пары мигрантом в Новой Москве направили в суд - РИА Новости, 02.06.2025

Дело об убийстве семейной пары мигрантом в Новой Москве направили в суд

Дело иностранца, обвиняемого в том, что убил хозяина дома, которого ограбил, а также его супругу в деревне Ярцево в Новой Москве, направлено в суд, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:01:00+03:00

2025-06-02T16:01:00+03:00

2025-06-02T16:01:00+03:00

происшествия

россия

новая москва

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дело иностранца, обвиняемого в том, что убил хозяина дома, которого ограбил, а также его супругу в деревне Ярцево в Новой Москве, направлено в суд, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. Ранее в пресс-службе главка сообщали, что подозреваемый - 38-летний уроженец Таджикистана, мужчина, на которого он напал, погиб на месте, а его жену госпитализировали в тяжелом состоянии. "Завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. "б", "в" частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой), пп. "а", "з", "к" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление), частью 3 статьи 30 частью 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение имущества)", - говорится в сообщении. Следствие установило, что фигурант, помогая по хозяйству семейной паре, решил похитить деньги с карты хозяина дома. Утром 19 августа он потребовал у потерпевшего код от приложения банка, но мужчина отказался предоставлять данные. Тогда обвиняемый, угрожая ему применением насилия, получил нужные сведения, а затем, испугавшись обращения в полицию, ударил потерпевшего топором и монтировкой по голове не менее четырех раз. После чего обвиняемый, желая скрыть совершенные преступления, напал на супругу мужчины и нанес ей не менее одного удара по голове, поджег ковер, полагая, что дом сгорит, и скрылся с места происшествия. Женщину доставили в больницу, где через непродолжительное время она скончалась. Отмечается, что на протяжении всего следствия фигурант давал ложные показания, однако затем во всем признался.

https://ria.ru/20250602/migrant-2020424548.html

россия

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф)