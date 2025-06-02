https://ria.ru/20250602/siriyskaya-2019840050.html

"Никто и не подозревал". Что обнаружили в сирийской Хаме

"Никто и не подозревал". Что обнаружили в сирийской Хаме - РИА Новости, 02.06.2025

"Никто и не подозревал". Что обнаружили в сирийской Хаме

Почти сто лет понадобилось ученым, чтобы идентифицировать артефакты из древнего города. Такие предметы археологи видели впервые, а об их предназначении... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T08:00:00+03:00

2025-06-02T08:00:00+03:00

2025-06-02T08:03:00+03:00

религия

англия

дания

хама (мухафаза)

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Почти сто лет понадобилось ученым, чтобы идентифицировать артефакты из древнего города. Такие предметы археологи видели впервые, а об их предназначении оставалось только гадать. Но, кажется, теперь специалисты нашли ответ.Детский сад, да и толькоВ 1930-х датский археолог Харальд Ингхольт отправился на раскопки в Хаму. Результаты экспедиции были довольно удачные. Среди бесчисленных находок было несколько довольно странных предметов разной степени сохранности. Ничего подобного раньше ученые не видели.Внешне артефакты имели форму луковицы и более всего напоминали лабораторную реторту: вытянутое узкое горлышко соединялось с шарообразной емкостью. На стенках — выведенные охрой геометрические узоры. А размер диковинок не превышал четырех-шести сантиметров.Сперва Ингхольт подумал, что имеет дело с обычной посудой. Однако горловина была настолько узкой, что жидкость попадала внутрь, а обратно — нет. Затем ученый предположил, что это ритуальная принадлежность: быть может, "луковицы" использовали в качестве кадильниц для воскурения благовоний. Тоже не сработало — гранулы смолы никак не засыпать в сосуд, не сломав горлышко.На третьей попытке исследователь сдался. Никаких идей! И оставил решение головоломки потомкам. Те оказались настойчивее. Археолог Метте Хальд из Национального музея Дании с коллегами провела настоящее историческое расследование. И решила ребус."Один из сотрудников заметил: предметы из Хамы очень похожи на те, что хранятся в музее Дамаска. И тамошние экспонаты идентифицированы как детские игрушки. Поскольку я специализируюсь на бытовой стороне жизни в Древней Сирии, я решила проверить эту гипотезу", — рассказала журналистам Хальд.Во-первых, она добилась у сотрудников музея разрешения изучить "луковицы". Оказалось, внутри некоторых все еще есть мелкие камешки. Скорее всего, их помещали туда на стадии лепки. Затем запаивали ручку, обжигали поделку и — вручали ребенку на забаву. Звук, к слову, для детского уха был совсем не раздражающий.Кроме того, команда Метте Хальд обратила внимание: большинство погремушек датировано 2500-2000 годами до н. э. А найдены они были в районах с плотной застройкой и узкими улочками. Вероятно, в жилом квартале."Большинство зданий здесь — жилые помещения. Можно с уверенностью предполагать в Хаме рост населения в это время. И, разумеется, повышение рождаемости. Мы часто упускаем из виду мир детства, однако он может многое нам рассказать", — заключила археолог.Многогранный вопросВ науке нередки случаи, когда подобные мелочи ставят знатоков в тупик. Пару лет назад археологи-любители провели раскопки близ деревушки Нортон-Дисней (Линкольншир, Англия). Данные георадаров показали: под местным фермерским полем есть обширная полость. Сперва предполагали, что это древнеримский могильник (их в Англии немало). Шли недели, но ничего интересного не попадалось. Лишь под конец экспедиции один из участников наткнулся на что-то странное."Предмет из медного сплава: 75 процентов меди, семь — олова и восемнадцать — свинца. Его общая высота — восемь сантиметров, ширина — 8,6, а вес — 254 грамма", — значилось в опубликованной по результатам исследования статье.Додекаэдр — полый двенадцатигранник. На каждой стороне у него — круглые отверстия разного диаметра. А на углах — маленькие шарики. За последние пару столетий в Северной Европе и Британии нашли более сотни подобных. Тот, что из Нортон-Диснея, как и его "сородичи", залегал в слоях приблизительно I-V веков. Местное население, кельты и франки, в то время находились на низком уровне развития, так что не могли создать такой шедевр литья и кузнечного дела. Выходит, смастерили его латиняне. Именно под властью Римской империи находился в первые века нашей эры современный Туманный Альбион.Но для чего служил такой многогранник? Первая версия гласит, что его использовали для игры в кости. Правда, эксперимент показал: из-за разницы в диаметрах отверстий одна сторона тяжелее других, а значит, выпадать будет гораздо чаще. Такое приспособление — находка для мошенников, но не для честных людей. Другая гипотеза — додекаэдр был подсвечником: благодаря шарикам на гранях он довольно устойчив. Но только на одном артефакте нашли следы воска.Наконец, третья версия: угольники — это допотопные сельскохозяйственные календари. Действительно, в разные сезоны солнечный свет проходит через отверстия под разным углом. В ходе эксперимента ученые даже вычислили с помощью странного "девайса" дни летнего и зимнего солнцестояния. Но под силу ли древним земледельцам (пусть даже просвещенным римлянам) произвести такие расчеты? Кроме того, на додекаэдрах нет следов износа — явного признака употребления сельскохозяйственных инструментов.Профессор истории Тибор Грюль из Печского университета (Венгрия) проштудировал все данные о многогранниках. И пришел к выводу: их могли использовать для гадания. Это занятие в Риме очень любили. Остается один вопрос — у какого бога древние вымаливали хороший урожай и пытались узнать будущее? Ведь в империи почитали всех — от "олимпийцев" до персидского Митры.Последнее, что они слышалиБывали случаи куда более жуткие. В 1999-м в ходе раскопок в ацтекском Тлателолько ученые наткнулись на идеально сохранившийся могильник. Останки юноши, что покоился там, явно говорили: несчастного принесли в жертву (голова отсечена, на ребрах — следы от ударов, рядом лежал обсидиановый топорик).В руке усопший держал странную фигурку из глины. Она напоминала свисток в виде человеческого черепа — то ли погребальный амулет, то ли украшение. В последующие полтора десятилетия таких вещиц откопали великое множество. Причем все — в могилах и святилищах.Старая академическая байка гласит: один архивариус как-то решил дунуть в такой свисток и… ужаснулся. Звук был настолько резкий и страшный, что он поскорее спрятал игрушку куда подальше. Лишь в прошлом году антропологи из Цюрихского университета отважились проверить, правда это или нет.Они сделали несколько весьма точных копий и пригласили добровольцев. Нацепили на них электроды для энцефалограммы и попросили рассказывать об ощущениях при прослушивании "некой аудиозаписи" (никого, разумеется, не предупредили, что будет звучать). По окончании эксперимента подавляющее большинство говорило о "чем-то необычном и неприятном". "Их страх был настолько сильным, что заставлял забыть обо всем на свете", — значилось в отчете исследования. Аппаратура в этот момент фиксировала схожие характеристики в мозговой активности.Версию о том, что свистки могли использовать в бою для устрашения, сразу отмели. Резкий звук действовал бы одинаково негативно как на чужих, так и на своих. Историк древних музыкальных инструментов Арнд Адже Бот обратил внимание: свист аутентичных фигурок, в отличие от копий, более всего напоминает шум ветра.В мифологии ацтеков покровителем этой стихии считался Эхекатль. Именно неподалеку от его святилищ и нашли большинство таких "игрушек". Кроме того, этот небожитель выполнял функции повелителя мертвых. Так что с наибольшей вероятностью индейцы использовали свистки во время кровавых ритуалов. Для чего? Либо чтобы отогнать в этот момент всякую нечисть, либо чтобы хоть как-то отвлечь несчастную жертву. Правды теперь уже никто не узнает.

https://ria.ru/20250525/nakhodka-2018623798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

англия, дания, хама (мухафаза), аналитика - религия и мировоззрение