Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк и ФНС будут вместе развивать ИИ-технологии - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/sberbank-2020459363.html
Сбербанк и ФНС будут вместе развивать ИИ-технологии
Сбербанк и ФНС будут вместе развивать ИИ-технологии - РИА Новости, 02.06.2025
Сбербанк и ФНС будут вместе развивать ИИ-технологии
"Сбер" и ФНС России будут совместно развивать ИИ-технологии для обслуживания граждан и обмениваться опытом в области информационных технологий, соответствующее... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:35:00+03:00
2025-06-02T14:35:00+03:00
технологии
россия
сбербанк россии
федеральная налоговая служба (фнс россии)
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841584596_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6fe7e87d7f184515840abaa9e05afef2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. "Сбер" и ФНС России будут совместно развивать ИИ-технологии для обслуживания граждан и обмениваться опытом в области информационных технологий, соответствующее соглашение было подписано в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости. Так, Сбербанк совместно с налоговым ведомством планируют совершенствовать качество предоставления государственных услуг гражданам и организациям, а также оптимизировать взаимодействие органов государственной власти и общества на цифровой платформе с использованием искусственного интеллекта и развивать совместный IT-ландшафт. Как отметил заместитель руководителя ФНС Андрей Бударин, для ведомства представляет интерес совместное развитие IT-ландшафта с кредитной организацией. "Благодаря этому Служба может бесшовно, быстро, удобно и на качественно новом уровне взаимодействовать с подавляющим большинством экономически активных граждан по налоговым вопросам в банковской среде. Технологическое партнерство также открывает и многие другие перспективы, которые могут сократить финансовые и временные издержки всех сторон", - приводится его комментарий в сообщении Сбербанка. "У "Сбера" большой опыт разработки и реализации цифровых сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта. ФНС России - одно из самых технологически продвинутых ведомств в России. Мы говорим на одном языке, наша общая задача - развить оптимальные инструменты для бесшовного взаимодействия наших клиентов с ФНС России и автоматизировать рутинные процессы", - добавил старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов.
https://ria.ru/20250601/mid-2020238947.html
https://ria.ru/20250602/rakova-2020409631.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841584596_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_f26f78995b22666b52e7ad05ea04f401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сбербанк россии, федеральная налоговая служба (фнс россии), сбер
Технологии, Россия, Сбербанк России, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Сбер
Сбербанк и ФНС будут вместе развивать ИИ-технологии

Сбербанк и ФНС будут вместе развивать ИИ-технологии для обслуживания граждан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. "Сбер" и ФНС России будут совместно развивать ИИ-технологии для обслуживания граждан и обмениваться опытом в области информационных технологий, соответствующее соглашение было подписано в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости.
Так, Сбербанк совместно с налоговым ведомством планируют совершенствовать качество предоставления государственных услуг гражданам и организациям, а также оптимизировать взаимодействие органов государственной власти и общества на цифровой платформе с использованием искусственного интеллекта и развивать совместный IT-ландшафт.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В МИД назвали тему ИИ на международных площадках перегретой
1 июня, 09:50
Как отметил заместитель руководителя ФНС Андрей Бударин, для ведомства представляет интерес совместное развитие IT-ландшафта с кредитной организацией.
"Благодаря этому Служба может бесшовно, быстро, удобно и на качественно новом уровне взаимодействовать с подавляющим большинством экономически активных граждан по налоговым вопросам в банковской среде. Технологическое партнерство также открывает и многие другие перспективы, которые могут сократить финансовые и временные издержки всех сторон", - приводится его комментарий в сообщении Сбербанка.
"У "Сбера" большой опыт разработки и реализации цифровых сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта. ФНС России - одно из самых технологически продвинутых ведомств в России. Мы говорим на одном языке, наша общая задача - развить оптимальные инструменты для бесшовного взаимодействия наших клиентов с ФНС России и автоматизировать рутинные процессы", - добавил старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов.
Пациентка в холле поликлиники - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Москве перейдут на "умный" прием пациентов с помощью ИИ-агентов
Вчера, 11:17
 
ТехнологииРоссияСбербанк РоссииФедеральная налоговая служба (ФНС России)Сбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала