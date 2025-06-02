https://ria.ru/20250602/sberbank-2020459363.html

Сбербанк и ФНС будут вместе развивать ИИ-технологии

Сбербанк и ФНС будут вместе развивать ИИ-технологии - РИА Новости, 02.06.2025

Сбербанк и ФНС будут вместе развивать ИИ-технологии

"Сбер" и ФНС России будут совместно развивать ИИ-технологии для обслуживания граждан и обмениваться опытом в области информационных технологий, соответствующее... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:35:00+03:00

2025-06-02T14:35:00+03:00

2025-06-02T14:35:00+03:00

технологии

россия

сбербанк россии

федеральная налоговая служба (фнс россии)

сбер

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. "Сбер" и ФНС России будут совместно развивать ИИ-технологии для обслуживания граждан и обмениваться опытом в области информационных технологий, соответствующее соглашение было подписано в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости. Так, Сбербанк совместно с налоговым ведомством планируют совершенствовать качество предоставления государственных услуг гражданам и организациям, а также оптимизировать взаимодействие органов государственной власти и общества на цифровой платформе с использованием искусственного интеллекта и развивать совместный IT-ландшафт. Как отметил заместитель руководителя ФНС Андрей Бударин, для ведомства представляет интерес совместное развитие IT-ландшафта с кредитной организацией. "Благодаря этому Служба может бесшовно, быстро, удобно и на качественно новом уровне взаимодействовать с подавляющим большинством экономически активных граждан по налоговым вопросам в банковской среде. Технологическое партнерство также открывает и многие другие перспективы, которые могут сократить финансовые и временные издержки всех сторон", - приводится его комментарий в сообщении Сбербанка. "У "Сбера" большой опыт разработки и реализации цифровых сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта. ФНС России - одно из самых технологически продвинутых ведомств в России. Мы говорим на одном языке, наша общая задача - развить оптимальные инструменты для бесшовного взаимодействия наших клиентов с ФНС России и автоматизировать рутинные процессы", - добавил старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов.

https://ria.ru/20250601/mid-2020238947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, сбербанк россии, федеральная налоговая служба (фнс россии), сбер