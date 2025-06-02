Сбербанк и ФНС будут вместе развивать ИИ-технологии
Сбербанк и ФНС будут вместе развивать ИИ-технологии для обслуживания граждан
Вывеска Сбербанка. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. "Сбер" и ФНС России будут совместно развивать ИИ-технологии для обслуживания граждан и обмениваться опытом в области информационных технологий, соответствующее соглашение было подписано в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости.
Так, Сбербанк совместно с налоговым ведомством планируют совершенствовать качество предоставления государственных услуг гражданам и организациям, а также оптимизировать взаимодействие органов государственной власти и общества на цифровой платформе с использованием искусственного интеллекта и развивать совместный IT-ландшафт.
Как отметил заместитель руководителя ФНС Андрей Бударин, для ведомства представляет интерес совместное развитие IT-ландшафта с кредитной организацией.
"Благодаря этому Служба может бесшовно, быстро, удобно и на качественно новом уровне взаимодействовать с подавляющим большинством экономически активных граждан по налоговым вопросам в банковской среде. Технологическое партнерство также открывает и многие другие перспективы, которые могут сократить финансовые и временные издержки всех сторон", - приводится его комментарий в сообщении Сбербанка.
"У "Сбера" большой опыт разработки и реализации цифровых сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта. ФНС России - одно из самых технологически продвинутых ведомств в России. Мы говорим на одном языке, наша общая задача - развить оптимальные инструменты для бесшовного взаимодействия наших клиентов с ФНС России и автоматизировать рутинные процессы", - добавил старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов.