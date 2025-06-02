https://ria.ru/20250602/sanktsii-2020367765.html

СМИ: Грэм* заявил, что хочет введения новых санкций против РФ к саммиту G7

СМИ: Грэм* заявил, что хочет введения новых санкций против РФ к саммиту G7 - РИА Новости, 02.06.2025

СМИ: Грэм* заявил, что хочет введения новых санкций против РФ к саммиту G7

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что хочет введения новых санкций против России к саммиту "Большой семерки" во второй половине июня. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T05:04:00+03:00

2025-06-02T05:04:00+03:00

2025-06-02T11:49:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что хочет введения новых санкций против России к саммиту "Большой семерки" во второй половине июня. "К саммиту G7 мы надеемся обеспечить введение санкций — в координации с Европой — чтобы направить недвусмысленный сигнал Китаю", — приводит слова Грэма* агентство Блумберг.Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. Первого апреля в сенат США внесли законопроект известного своей антироссийской риторикой Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает введение санкций и иных мер по отношению к России под предлогом якобы отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Законопроектом предлагается ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в США из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также документ предусматривает запрет на участие американцев в операциях по покупке российских долговых бумаг и иные ограничительные меры. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские ограничения неэффективны.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250531/tramp-2020096304.html

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россия, сша, москва, g7