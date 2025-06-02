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Путин продлил Рябкову срок государственной службы - РИА Новости, 02.06.2025
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09:14 02.06.2025 (обновлено: 09:18 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/ryabkov-2020380302.html
Путин продлил Рябкову срок государственной службы
Путин продлил Рябкову срок государственной службы - РИА Новости, 02.06.2025
Путин продлил Рябкову срок государственной службы
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении до 8 июля 2026 года срока федеральной государственной гражданской службы замглавы МИД РФ... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:14:00+03:00
2025-06-02T09:18:00+03:00
россия
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении до 8 июля 2026 года срока федеральной государственной гражданской службы замглавы МИД РФ Сергею Рябкову.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствий с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года Nº 79-Ф3 "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Рябкову Сергею Алексеевичу", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, сергей рябков, политика
Россия, Владимир Путин, Сергей Рябков, Политика
Путин продлил Рябкову срок государственной службы

Путин продлил Рябкову срок государственной службы до 8 июля 2026 года

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении до 8 июля 2026 года срока федеральной государственной гражданской службы замглавы МИД РФ Сергею Рябкову.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствий с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года Nº 79-Ф3 "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Рябкову Сергею Алексеевичу", - говорится в документе.
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