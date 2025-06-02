https://ria.ru/20250602/ryabkov-2020380302.html
Путин продлил Рябкову срок государственной службы
Путин продлил Рябкову срок государственной службы - РИА Новости, 02.06.2025
Путин продлил Рябкову срок государственной службы
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении до 8 июля 2026 года срока федеральной государственной гражданской службы замглавы МИД РФ... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:14:00+03:00
2025-06-02T09:14:00+03:00
2025-06-02T09:18:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении до 8 июля 2026 года срока федеральной государственной гражданской службы замглавы МИД РФ Сергею Рябкову.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствий с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года Nº 79-Ф3 "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Рябкову Сергею Алексеевичу", - говорится в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей рябков, политика
Россия, Владимир Путин, Сергей Рябков, Политика
Путин продлил Рябкову срок государственной службы
Путин продлил Рябкову срок государственной службы до 8 июля 2026 года