https://ria.ru/20250602/ryabkov-2020380302.html

Путин продлил Рябкову срок государственной службы

Путин продлил Рябкову срок государственной службы - РИА Новости, 02.06.2025

Путин продлил Рябкову срок государственной службы

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении до 8 июля 2026 года срока федеральной государственной гражданской службы замглавы МИД РФ... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T09:14:00+03:00

2025-06-02T09:14:00+03:00

2025-06-02T09:18:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении до 8 июля 2026 года срока федеральной государственной гражданской службы замглавы МИД РФ Сергею Рябкову.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствий с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года Nº 79-Ф3 "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Рябкову Сергею Алексеевичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250515/ryabkov-2017096468.html

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, сергей рябков, политика