"Ростех" и Т1 создали СП для разработки отечественных серверов
"Азимут" и Т1 создали СП "Мультиллект" для разработки отечественных серверов
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Компания "Азимут" (входит в "Ростех") и ИТ-холдинг Т1 создали совместное предприятие "Мультиллект", которое займется разработкой отечественных программно-аппаратных комплексов для решения задач по обработке данных, основной производственной площадкой станет завод "Азимут", сообщил "Ростех".
"Компания "Азимут" (входит в госкорпорацию Ростех) и ИТ-холдинг Т1 создали совместное предприятие "Мультиллект", которое займется разработкой отечественных программно-аппаратных комплексов. В частности, на его мощностях будут производиться серверы нового поколения", - говорится в сообщении.
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Опытная линейка оборудования представлена на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде. Новые отечественные серверы построены на базе универсальной платформы, позволяющей гибко конфигурировать решения под задачи центров обработки данных, высоконагруженных вычислительных кластеров и искусственного интеллекта, подчеркнули в "Ростехе". Среди уникальных особенностей разработки - возможность размещения до 49 жестких дисков в одном корпусе. Оборудование существенно расширит объем хранения данных без увеличения занимаемого пространства и обеспечит поддержку различных технологий.
"Совместно с ведущими компаниями ИТ-рынка компании "Ростеха" решают государственную задачу по обеспечению технологической независимости отечественной информационной инфраструктуры. Наша работа с Т1 нацелена на разработку и выпуск вычислительного оборудования, которое заменит иностранные образцы", - рассказал генеральный директор компании "Азимут" Аскер Саидов.
Проект ориентирован на B2B-сегмент, в первую очередь на государственные компании и организации. Продукция также должна заинтересовать промышленные предприятия, банки, телеком и облачных провайдеров, которым предстоит переход на отечественные решения, считают в "Ростехе".
Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.