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"Ростех" и Т1 создали СП для разработки отечественных серверов - РИА Новости, 02.06.2025
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21:26 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/rostekh-2020557548.html
"Ростех" и Т1 создали СП для разработки отечественных серверов
"Ростех" и Т1 создали СП для разработки отечественных серверов - РИА Новости, 02.06.2025
"Ростех" и Т1 создали СП для разработки отечественных серверов
Компания "Азимут" (входит в "Ростех") и ИТ-холдинг Т1 создали совместное предприятие "Мультиллект", которое займется разработкой отечественных... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:26:00+03:00
2025-06-02T21:26:00+03:00
экономика
технологии
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Компания "Азимут" (входит в "Ростех") и ИТ-холдинг Т1 создали совместное предприятие "Мультиллект", которое займется разработкой отечественных программно-аппаратных комплексов для решения задач по обработке данных, основной производственной площадкой станет завод "Азимут", сообщил "Ростех". "Компания "Азимут" (входит в госкорпорацию Ростех) и ИТ-холдинг Т1 создали совместное предприятие "Мультиллект", которое займется разработкой отечественных программно-аппаратных комплексов. В частности, на его мощностях будут производиться серверы нового поколения", - говорится в сообщении. Опытная линейка оборудования представлена на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде. Новые отечественные серверы построены на базе универсальной платформы, позволяющей гибко конфигурировать решения под задачи центров обработки данных, высоконагруженных вычислительных кластеров и искусственного интеллекта, подчеркнули в "Ростехе". Среди уникальных особенностей разработки - возможность размещения до 49 жестких дисков в одном корпусе. Оборудование существенно расширит объем хранения данных без увеличения занимаемого пространства и обеспечит поддержку различных технологий. "Совместно с ведущими компаниями ИТ-рынка компании "Ростеха" решают государственную задачу по обеспечению технологической независимости отечественной информационной инфраструктуры. Наша работа с Т1 нацелена на разработку и выпуск вычислительного оборудования, которое заменит иностранные образцы", - рассказал генеральный директор компании "Азимут" Аскер Саидов. Проект ориентирован на B2B-сегмент, в первую очередь на государственные компании и организации. Продукция также должна заинтересовать промышленные предприятия, банки, телеком и облачных провайдеров, которым предстоит переход на отечественные решения, считают в "Ростехе". Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
https://ria.ru/20250602/mishustin-2020556535.html
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экономика, технологии, нижний новгород, россия, ростех
Экономика, Технологии, Нижний Новгород, Россия, Ростех
"Ростех" и Т1 создали СП для разработки отечественных серверов

"Азимут" и Т1 создали СП "Мультиллект" для разработки отечественных серверов

© Fotolia / Sergey NivensРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Fotolia / Sergey Nivens
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Компания "Азимут" (входит в "Ростех") и ИТ-холдинг Т1 создали совместное предприятие "Мультиллект", которое займется разработкой отечественных программно-аппаратных комплексов для решения задач по обработке данных, основной производственной площадкой станет завод "Азимут", сообщил "Ростех".
"Компания "Азимут" (входит в госкорпорацию Ростех) и ИТ-холдинг Т1 создали совместное предприятие "Мультиллект", которое займется разработкой отечественных программно-аппаратных комплексов. В частности, на его мощностях будут производиться серверы нового поколения", - говорится в сообщении.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мишустин примет участие в конференции ЦИПР-2025
Вчера, 21:19
Опытная линейка оборудования представлена на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде. Новые отечественные серверы построены на базе универсальной платформы, позволяющей гибко конфигурировать решения под задачи центров обработки данных, высоконагруженных вычислительных кластеров и искусственного интеллекта, подчеркнули в "Ростехе". Среди уникальных особенностей разработки - возможность размещения до 49 жестких дисков в одном корпусе. Оборудование существенно расширит объем хранения данных без увеличения занимаемого пространства и обеспечит поддержку различных технологий.
"Совместно с ведущими компаниями ИТ-рынка компании "Ростеха" решают государственную задачу по обеспечению технологической независимости отечественной информационной инфраструктуры. Наша работа с Т1 нацелена на разработку и выпуск вычислительного оборудования, которое заменит иностранные образцы", - рассказал генеральный директор компании "Азимут" Аскер Саидов.
Логотип российской операционной системы Аврора - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Ростелеком" адаптировал оперативную систему "Аврора" для автомобилей
Вчера, 21:08
Проект ориентирован на B2B-сегмент, в первую очередь на государственные компании и организации. Продукция также должна заинтересовать промышленные предприятия, банки, телеком и облачных провайдеров, которым предстоит переход на отечественные решения, считают в "Ростехе".
Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
Конференция Цифровая индустрия промышленной России - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Positive Technologies и Rubytech будут сотрудничать по импортозамещению
Вчера, 20:37
 
ЭкономикаТехнологииНижний НовгородРоссияРостех
 
 
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