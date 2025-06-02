https://ria.ru/20250602/rostekh-2020557548.html

"Ростех" и Т1 создали СП для разработки отечественных серверов

"Ростех" и Т1 создали СП для разработки отечественных серверов - РИА Новости, 02.06.2025

"Ростех" и Т1 создали СП для разработки отечественных серверов

Компания "Азимут" (входит в "Ростех") и ИТ-холдинг Т1 создали совместное предприятие "Мультиллект", которое займется разработкой отечественных... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T21:26:00+03:00

2025-06-02T21:26:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Компания "Азимут" (входит в "Ростех") и ИТ-холдинг Т1 создали совместное предприятие "Мультиллект", которое займется разработкой отечественных программно-аппаратных комплексов для решения задач по обработке данных, основной производственной площадкой станет завод "Азимут", сообщил "Ростех". "Компания "Азимут" (входит в госкорпорацию Ростех) и ИТ-холдинг Т1 создали совместное предприятие "Мультиллект", которое займется разработкой отечественных программно-аппаратных комплексов. В частности, на его мощностях будут производиться серверы нового поколения", - говорится в сообщении. Опытная линейка оборудования представлена на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде. Новые отечественные серверы построены на базе универсальной платформы, позволяющей гибко конфигурировать решения под задачи центров обработки данных, высоконагруженных вычислительных кластеров и искусственного интеллекта, подчеркнули в "Ростехе". Среди уникальных особенностей разработки - возможность размещения до 49 жестких дисков в одном корпусе. Оборудование существенно расширит объем хранения данных без увеличения занимаемого пространства и обеспечит поддержку различных технологий. "Совместно с ведущими компаниями ИТ-рынка компании "Ростеха" решают государственную задачу по обеспечению технологической независимости отечественной информационной инфраструктуры. Наша работа с Т1 нацелена на разработку и выпуск вычислительного оборудования, которое заменит иностранные образцы", - рассказал генеральный директор компании "Азимут" Аскер Саидов. Проект ориентирован на B2B-сегмент, в первую очередь на государственные компании и организации. Продукция также должна заинтересовать промышленные предприятия, банки, телеком и облачных провайдеров, которым предстоит переход на отечественные решения, считают в "Ростехе". Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.

https://ria.ru/20250602/mishustin-2020556535.html

https://ria.ru/20250602/rostelekom-2020555206.html

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экономика, технологии, нижний новгород, россия, ростех