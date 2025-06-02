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Слуцкий оценил пункты меморандума России по Украине - РИА Новости, 02.06.2025
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21:25 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/rossiya-2020557149.html
Слуцкий оценил пункты меморандума России по Украине
Слуцкий оценил пункты меморандума России по Украине - РИА Новости, 02.06.2025
Слуцкий оценил пункты меморандума России по Украине
Пункты меморандума, который Россия передала Украине, сформулированы четко, они соответствуют сегодняшней ситуации, считает глава комитета ГД по международным... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:25:00+03:00
2025-06-02T21:25:00+03:00
украина
стамбул
леонид слуцкий (политик)
владимир мединский
владимир путин
госдума рф
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пункты меморандума, который Россия передала Украине, сформулированы четко, они соответствуют сегодняшней ситуации, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Они сформулированы предельно четко. Эти формулировки соответствуют сегодняшней ситуации... Это те шаги, которые необходимо сделать. И мы ждём реакции в преддверии третьего раунда от украинской стороны на эти пункты", - сказал он в эфире "Соловье.Live". Слуцкий отметил, что важное достижение - дальнейший обмен военнопленными. "Будут созданы специальные комиссии с обеих сторон, которые будут изучать этот вопрос... Передан меморандум ... думаю, что ждём форсированную реакцию украинской стороны", - добавил парламентарий. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
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украина, стамбул, леонид слуцкий (политик), владимир мединский, владимир путин, госдума рф, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия
Украина, Стамбул, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Мединский, Владимир Путин, Госдума РФ, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия
Слуцкий оценил пункты меморандума России по Украине

Слуцкий: пункты меморандума, переданного Украине, сформулированы четко

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пункты меморандума, который Россия передала Украине, сформулированы четко, они соответствуют сегодняшней ситуации, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Они сформулированы предельно четко. Эти формулировки соответствуют сегодняшней ситуации... Это те шаги, которые необходимо сделать. И мы ждём реакции в преддверии третьего раунда от украинской стороны на эти пункты", - сказал он в эфире "Соловье.Live".
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Слуцкий отметил, что важное достижение - дальнейший обмен военнопленными.
"Будут созданы специальные комиссии с обеих сторон, которые будут изучать этот вопрос... Передан меморандум ... думаю, что ждём форсированную реакцию украинской стороны", - добавил парламентарий.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
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УкраинаСтамбулЛеонид Слуцкий (политик)Владимир МединскийВладимир ПутинГосдума РФВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеРоссия
 
 
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