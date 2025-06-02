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Авиасалон МАКС в этом году, скорее всего, не состоится, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2025
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17:10 02.06.2025 (обновлено: 23:47 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/rossiya-2020505507.html
Авиасалон МАКС в этом году, скорее всего, не состоится, сообщил источник
Авиасалон МАКС в этом году, скорее всего, не состоится, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2025
Авиасалон МАКС в этом году, скорее всего, не состоится, сообщил источник
Международный авиационно-космический салон МАКС, скорее всего, не состоится в 2025 году, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.06.2025
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жуковский
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Международный авиационно-космический салон МАКС, скорее всего, не состоится в 2025 году, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В июне прошлого года правительство РФ объявило об отмене проведения авиасалона МАКС в 2024 году. На официальном сайте организаторов мероприятия сообщалось, что проведение XVI Международного авиационно-космического салона МАКС намечено на лето 2025 года. Затем организатор авиасалона сообщил, что в 2024 году он пройдет в режиме онлайн с 23 июля. Проект получил название eMAKS."Перенос снова в этом году", - сообщил источник.Представитель одной из компаний-участников авиасалона отметил, что не обладает официальной информацией об отмене выставки, однако напомнил, что в прошлом году, по состоянию на июнь, работы по подготовке экспозиционной программы уже были в самом разгаре. "Даже если решение о проведении МАКС в августе будет принято в ближайшее время, большинство потенциальных участников просто не успеют организовать работы на должном уровне", - отметил он.Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС ранее проходил в подмосковном Жуковском раз в два года
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россия, жуковский, общество, авиасалон макс
Россия, Жуковский, Общество, Авиасалон МАКС
Авиасалон МАКС в этом году, скорее всего, не состоится, сообщил источник

Авиасалон МАКС, скорее всего, не состоится в 2025 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолеты Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи"
Самолеты Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолеты Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Международный авиационно-космический салон МАКС, скорее всего, не состоится в 2025 году, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В июне прошлого года правительство РФ объявило об отмене проведения авиасалона МАКС в 2024 году. На официальном сайте организаторов мероприятия сообщалось, что проведение XVI Международного авиационно-космического салона МАКС намечено на лето 2025 года. Затем организатор авиасалона сообщил, что в 2024 году он пройдет в режиме онлайн с 23 июля. Проект получил название eMAKS.
"Перенос снова в этом году", - сообщил источник.
Представитель одной из компаний-участников авиасалона отметил, что не обладает официальной информацией об отмене выставки, однако напомнил, что в прошлом году, по состоянию на июнь, работы по подготовке экспозиционной программы уже были в самом разгаре. "Даже если решение о проведении МАКС в августе будет принято в ближайшее время, большинство потенциальных участников просто не успеют организовать работы на должном уровне", - отметил он.
Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС ранее проходил в подмосковном Жуковском раз в два года
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