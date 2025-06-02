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В Ростовской области подтопило 54 придомовые территории
В Ростовской области подтопило 54 придомовые территории - РИА Новости, 02.06.2025
В Ростовской области подтопило 54 придомовые территории
Сильные дожди подтопили 54 придомовые территории в Неклировском районе Ростовской области, в муниципалитете введен режим повышенной готовности, сообщил глава... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:56:00+03:00
2025-06-02T15:56:00+03:00
2025-06-02T15:56:00+03:00
происшествия
жкх
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Сильные дожди подтопили 54 придомовые территории в Неклировском районе Ростовской области, в муниципалитете введен режим повышенной готовности, сообщил глава района Василий Даниленко. По его информации, в Покровском сельском поселении из-за подтопления улиц Ленина и Чехова с 1 июня действует режим повышенной готовности. Там работают спасатели и специалисты администрации поселения. "Всего в зону подтопления попали 54 придомовые территории, где проживают 134 человека. Пострадавших и погибших нет", - написал Даниленко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что вода зашла на придомовые территории и во дворы, частично затронула хозяйственные постройки. Над ликвидацией последствий подтопления работают специалисты водоканала и дорожная техника.
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происшествия, жкх, ростовская область
Происшествия, ЖКХ, Ростовская область
В Ростовской области подтопило 54 придомовые территории
В Неклировском районе Ростовской области подтопило 54 придомовые территории