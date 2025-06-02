https://ria.ru/20250602/rossija-2020551525.html
Российский меморандум включает запрет на передислокацию ВСУ
Российский меморандум включает запрет на передислокацию ВСУ - РИА Новости, 02.06.2025
Российский меморандум включает запрет на передислокацию ВСУ
Пакетное предложение из меморандума России предполагает запрет на передислокацию украинских войск, следует из текста документа, который есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:29:00+03:00
2025-06-02T20:29:00+03:00
2025-06-02T20:29:00+03:00
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Пакетное предложение из меморандума России предполагает запрет на передислокацию украинских войск, следует из текста документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное сторонами расстояние от границ РФ", - говорится в пакетном предложении, прописанном как один из вариантов условия прекращения огня. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса". Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа.
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В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Российский меморандум включает запрет на передислокацию ВСУ
Пакетное предложение России предусматривает запрет на передислокацию ВСУ