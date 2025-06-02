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Роскачество презентовало эталонную полку российского вина - РИА Новости, 02.06.2025
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23:39 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/roskachestvo-2020570742.html
Роскачество презентовало эталонную полку российского вина
Роскачество презентовало эталонную полку российского вина - РИА Новости, 02.06.2025
Роскачество презентовало эталонную полку российского вина
Презентация обновленного гайдлайна всероссийской акции "Дни российских вин" прошла в рамках форума "Неделя российского ритейла", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T23:39:00+03:00
2025-06-02T23:39:00+03:00
экономика
россия
максим протасов
роскачество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
вино
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Презентация обновленного гайдлайна всероссийской акции "Дни российских вин" прошла в рамках форума "Неделя российского ритейла", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. Акция "Дни российских вин" организована Минпромторгом России, Минсельхозом России и Роскачеством, проходит дважды в год при поддержке Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР), Ассоциации виноградарей и виноделов России и Россельхозбанка. "Новый гайдлайн учитывает сезонность спроса на разные категории вина при формировании выкладки. Так, в осенний этап проведения акции выкладка будет составлена с учетом предпочтений потребителей в холодный сезон, которые традиционно предпочитают красные вина осенью и зимой. Это не только облегчит выбор самим потребителям, но и даст дополнительный стимул к росту спроса на красные вина, спрос на которые перераспределяется с ростом популярности белых, розовых и игристых вин", - говорится в сообщении. "Мы представили не только новый дизайн самой акции "Дни российских вин", учитывающий сезонность спроса, но и эталонную полку российского вина, которая станет ориентиром для всего ритейла и будет способствовать реализации цели по импортозамещению и продвижению качественной российской продукции", - приводятся в сообщении слова главы Роскачества Максима Протасова. Уточняется, что эталонная полка российского вина была сформирована Роскачеством совместно с X5 и торговой сетью "Перекресток" при экспертной поддержке РАЭРР.
https://ria.ru/20250529/vino-2019765494.html
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экономика, россия, максим протасов, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), вино
Экономика, Россия, Максим Протасов, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Вино
Роскачество презентовало эталонную полку российского вина

Роскачество презентовало обновленный гайдлайн акции "Дни российских вин"

© Fotolia / Maksim ShebekoБокалы с вином
Бокалы с вином - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Fotolia / Maksim Shebeko
Бокалы с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Презентация обновленного гайдлайна всероссийской акции "Дни российских вин" прошла в рамках форума "Неделя российского ритейла", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
Акция "Дни российских вин" организована Минпромторгом России, Минсельхозом России и Роскачеством, проходит дважды в год при поддержке Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР), Ассоциации виноградарей и виноделов России и Россельхозбанка.
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"Новый гайдлайн учитывает сезонность спроса на разные категории вина при формировании выкладки. Так, в осенний этап проведения акции выкладка будет составлена с учетом предпочтений потребителей в холодный сезон, которые традиционно предпочитают красные вина осенью и зимой. Это не только облегчит выбор самим потребителям, но и даст дополнительный стимул к росту спроса на красные вина, спрос на которые перераспределяется с ростом популярности белых, розовых и игристых вин", - говорится в сообщении.
"Мы представили не только новый дизайн самой акции "Дни российских вин", учитывающий сезонность спроса, но и эталонную полку российского вина, которая станет ориентиром для всего ритейла и будет способствовать реализации цели по импортозамещению и продвижению качественной российской продукции", - приводятся в сообщении слова главы Роскачества Максима Протасова.
Уточняется, что эталонная полка российского вина была сформирована Роскачеством совместно с X5 и торговой сетью "Перекресток" при экспертной поддержке РАЭРР.
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ЭкономикаРоссияМаксим ПротасовРоскачествоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Вино
 
 
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