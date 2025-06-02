https://ria.ru/20250602/rakova-2020409631.html
В Москве перейдут на "умный" прием пациентов с помощью ИИ-агентов
В Москве перейдут на "умный" прием пациентов с помощью ИИ-агентов - РИА Новости, 02.06.2025
В Москве перейдут на "умный" прием пациентов с помощью ИИ-агентов
Москва переходит на "умный" прием пациентов в медицинских учреждениях с помощью ИИ-агентов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:17:00+03:00
2025-06-02T11:17:00+03:00
2025-06-02T11:17:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
медицина
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва переходит на "умный" прием пациентов в медицинских учреждениях с помощью ИИ-агентов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что на сегодняшний день важно обеспечить саммаризацию данных карты пациентов не просто за какой-то период, а по теме обращения пациента, будь то жалобы на повышенное давление или боль в суставах. "Сделать прием персонифицированным, подобрав из карты все необходимые данные по конкретным жалобам человека - главная задача современных цифровых сервисов. Для решения этой задачи мы создали ИИ-агента, который может аккумулировать из всего объема данных, хранящихся в электронной карте каждого москвича, ту информацию, которая необходима врачу в каждый конкретный прием, включая историю обращений, результаты исследований, назначенные препараты и даже вызовы скорой помощи. Благодаря саммаризации из огромного массива данных врач видит все, что может быть полезно для принятия заключительного клинического решения, включая важную информацию по каждому конкретному обращению пациента", - рассказала Ракова. Заммэра уточнила, что первый шаг в последовательном и персонализированном маршруте пациента - онлайн-запись через приложения "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" или на порталах emias.info и mos.ru. Человек, в первую очередь, указывает цель визита: от планового диспансерного приёма до симптомов простуды. "Алгоритм задаёт наводящие вопросы и адаптирует их в зависимости от ответов, чтобы получить максимально точные данные. При этом технологии не только сокращают время на сбор информации, но и помогают лучше выявлять пациентов из групп риска: при выборе цели "плохое самочувствие или боль" система автоматически проверяет возможность опасных состояний", - подчеркнула Ракова. Она добавила, что новый ИИ-агент в свою очередь создает сводку из предыдущих обращений, исследований, выписанных лекарств, вызовов скорой, которые имеют отношение к тем жалобам, которые озвучил пациент во время записи на прием. Все это врач получает ещё до начала приёма. И таким образом может лучше подготовиться к приему и провести его максимально адресно.
https://ria.ru/20250523/rossiya-2018760059.html
https://realty.ria.ru/20250529/tsentry-2019734128.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, анастасия ракова , медицина, искусственный интеллект (ии)
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Медицина, Искусственный интеллект (ИИ)
В Москве перейдут на "умный" прием пациентов с помощью ИИ-агентов
Ракова: Москва переходит на "умный" прием с помощью ИИ в медицинских учреждениях
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва переходит на "умный" прием пациентов в медицинских учреждениях с помощью ИИ-агентов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что на сегодняшний день важно обеспечить саммаризацию данных карты пациентов не просто за какой-то период, а по теме обращения пациента, будь то жалобы на повышенное давление или боль в суставах.
"Сделать прием персонифицированным, подобрав из карты все необходимые данные по конкретным жалобам человека - главная задача современных цифровых сервисов. Для решения этой задачи мы создали ИИ-агента, который может аккумулировать из всего объема данных, хранящихся в электронной карте каждого москвича, ту информацию, которая необходима врачу в каждый конкретный прием, включая историю обращений, результаты исследований, назначенные препараты и даже вызовы скорой помощи. Благодаря саммаризации из огромного массива данных врач видит все, что может быть полезно для принятия заключительного клинического решения, включая важную информацию по каждому конкретному обращению пациента", - рассказала Ракова
.
Заммэра уточнила, что первый шаг в последовательном и персонализированном маршруте пациента - онлайн-запись через приложения "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" или на порталах emias.info и mos.ru. Человек, в первую очередь, указывает цель визита: от планового диспансерного приёма до симптомов простуды.
"Алгоритм задаёт наводящие вопросы и адаптирует их в зависимости от ответов, чтобы получить максимально точные данные. При этом технологии не только сокращают время на сбор информации, но и помогают лучше выявлять пациентов из групп риска: при выборе цели "плохое самочувствие или боль" система автоматически проверяет возможность опасных состояний", - подчеркнула Ракова.
Она добавила, что новый ИИ-агент в свою очередь создает сводку из предыдущих обращений, исследований, выписанных лекарств, вызовов скорой, которые имеют отношение к тем жалобам, которые озвучил пациент во время записи на прием. Все это врач получает ещё до начала приёма. И таким образом может лучше подготовиться к приему и провести его максимально адресно.