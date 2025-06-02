https://ria.ru/20250602/putin-2020451917.html

Путин оценил работу детского омбудсмена Львовой-Беловой

Путин оценил работу детского омбудсмена Львовой-Беловой - РИА Новости, 02.06.2025

Путин оценил работу детского омбудсмена Львовой-Беловой

Президент России Владимир Путин считает результативной работу уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в части профилактики социального... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:19:00+03:00

2025-06-02T14:19:00+03:00

2025-06-02T14:19:00+03:00

общество

россия

владимир путин

мария львова-белова

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает результативной работу уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в части профилактики социального сиротства. Детский омбудсмен на встрече в Кремле доложила главе государства о результатах проведённой по его поручению Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Основной вывод этой работы заключается в том, что 25% детей в детских домах и приютах находятся необоснованно, сообщила Львова-Белова. "Большая цифра. Четверть", - отреагировал Путин. Уполномоченный пояснила, что в этих ситуациях можно было поработать с семьей и оказать детям помощь без разлучения. Президент согласился, что работа с семьей в этом случае очень важна. "Очень нужная, кстати говоря, интересная и, судя по всему, результативная работа. Спасибо вам большое", - поблагодарил Путин детского омбудсмена.

https://realty.ria.ru/20250529/prigranichja-2019731141.html

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общество, россия, владимир путин, мария львова-белова