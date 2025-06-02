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Путин заявил о важности активного использования космодрома Байконур - РИА Новости, 02.06.2025
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10:35 02.06.2025 (обновлено: 10:48 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/putin-2020399654.html
Путин заявил о важности активного использования космодрома Байконур
Путин заявил о важности активного использования космодрома Байконур - РИА Новости, 02.06.2025
Путин заявил о важности активного использования космодрома Байконур
Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 70-летия космодрома Байконур отметил, что его активное использование и создание условий для... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:35:00+03:00
2025-06-02T10:48:00+03:00
космос - риа наука
байконур (город)
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 70-летия космодрома Байконур отметил, что его активное использование и создание условий для дальнейшей работы остаются безусловными приоритетами."Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Дорогие российские и казахстанские друзья! Уважаемые сотрудники и ветераны космодрома Байконур! Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем - 70-летием легендарного космодрома Байконур. Именно 2 июня 1955 года было принято государственное решение о создании в Советском Союзе уникального ракетного полигона, будущей первой космической гавани планеты", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что создание Байконура, как и в целом реализация космической программы, - это настоящий подвиг, пример самоотверженности и героизма. Он отметил, что всего же на счету Байконура свыше 2,5 тысяч пусков, а с его стартовых площадок на орбиту отправилось более 200 космонавтов."На примере Байконура хорошо видно, как сотрудничество и интеграция служат интересам двух стран, работают на повышение международного престижа, укрепление позиций России и Казахстана на передовых рубежах науки, инноваций, в самых разных высокотехнологичных отраслях. Россия многое делает и будет делать для развития города Байконур и социальной поддержки его жителей - и россиян, и казахстанцев. Активное использование космодрома и создание условий для его дальнейшей работы остаются нашими безусловными приоритетами", - говорится в послании.
https://ria.ru/20250602/baykonur-2020399301.html
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Путин поздравил всех причастных с юбилеем Байконура
Путин поздравил всех причастных с юбилеем Байконура – сегодня космодром отмечает 70-летие.
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космос - риа наука, байконур (город), владимир путин
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Владимир Путин
Путин заявил о важности активного использования космодрома Байконур

Путин назвал активное использование космодрома Байконур приоритетом

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 70-летия космодрома Байконур отметил, что его активное использование и создание условий для дальнейшей работы остаются безусловными приоритетами.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Дорогие российские и казахстанские друзья! Уважаемые сотрудники и ветераны космодрома Байконур! Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем - 70-летием легендарного космодрома Байконур. Именно 2 июня 1955 года было принято государственное решение о создании в Советском Союзе уникального ракетного полигона, будущей первой космической гавани планеты", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.
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Путин подчеркнул, что создание Байконура, как и в целом реализация космической программы, - это настоящий подвиг, пример самоотверженности и героизма. Он отметил, что всего же на счету Байконура свыше 2,5 тысяч пусков, а с его стартовых площадок на орбиту отправилось более 200 космонавтов.
"На примере Байконура хорошо видно, как сотрудничество и интеграция служат интересам двух стран, работают на повышение международного престижа, укрепление позиций России и Казахстана на передовых рубежах науки, инноваций, в самых разных высокотехнологичных отраслях. Россия многое делает и будет делать для развития города Байконур и социальной поддержки его жителей - и россиян, и казахстанцев. Активное использование космодрома и создание условий для его дальнейшей работы остаются нашими безусловными приоритетами", - говорится в послании.
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Космос - РИА НаукаБайконур (город)Владимир Путин
 
 
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