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Финал "Театрального поединка. Школьной лиги" пройдет 7 июня в Реутове - РИА Новости, 02.06.2025
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Финал "Театрального поединка. Школьной лиги" пройдет 7 июня в Реутове
Финал "Театрального поединка. Школьной лиги" пройдет 7 июня в Реутове - РИА Новости, 02.06.2025
Финал "Театрального поединка. Школьной лиги" пройдет 7 июня в Реутове
Финал второго сезона молодежного проекта "Театральный поединок. Школьная лига" пройдет 7 июня в Реутове, мероприятие объединит юных актеров со всего региона,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:41:00+03:00
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реутов
московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Финал второго сезона молодежного проекта "Театральный поединок. Школьная лига" пройдет 7 июня в Реутове, мероприятие объединит юных актеров со всего региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Во втором сезоне участие приняли более 70 коллективов из 36 населенных пунктов Московской области. В финальный этап прошли три школьных театра: детская театральная мастерская "Слово" из Реутова, студия "Волшебный мир театра" из Химок и студия "Сюрприз" из Ивантеевки. Игру юных артистов будут оценивать авторитетные деятели российского театрального искусства. В последний день сезона участники посетят мастер-классы. Программу также подготовили для художественных руководителей и педагогов. Они смогут пойти на занятия от экспертов и практиков в области театральной педагогики и режиссуры. Завершится вечер церемонией закрытия и награждением участников, финалистов и победителей проекта. Финал смогут посмотреть коллективы из школьных театров Московской области. Участники проекта подготовили для зрителей танцевальный флешмобы и другие активности.
реутов
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реутов, московская область (подмосковье), химки (городской округ в московской области)
Реутов, Московская область (Подмосковье), Химки (городской округ в Московской области)
Финал "Театрального поединка. Школьной лиги" пройдет 7 июня в Реутове

Финал "Театрального поединка. Школьной лиги" состоится в Подмосковье

CC BY-SA 4.0 / Илья Нелюбин / Реутов
Реутов - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Илья Нелюбин /
Реутов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Финал второго сезона молодежного проекта "Театральный поединок. Школьная лига" пройдет 7 июня в Реутове, мероприятие объединит юных актеров со всего региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Во втором сезоне участие приняли более 70 коллективов из 36 населенных пунктов Московской области. В финальный этап прошли три школьных театра: детская театральная мастерская "Слово" из Реутова, студия "Волшебный мир театра" из Химок и студия "Сюрприз" из Ивантеевки.
Игру юных артистов будут оценивать авторитетные деятели российского театрального искусства.
В последний день сезона участники посетят мастер-классы. Программу также подготовили для художественных руководителей и педагогов. Они смогут пойти на занятия от экспертов и практиков в области театральной педагогики и режиссуры.
Завершится вечер церемонией закрытия и награждением участников, финалистов и победителей проекта.
Финал смогут посмотреть коллективы из школьных театров Московской области. Участники проекта подготовили для зрителей танцевальный флешмобы и другие активности.
 
РеутовМосковская область (Подмосковье)Химки (городской округ в Московской области)
 
 
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