https://ria.ru/20250602/proekt-2020528526.html

Финал "Театрального поединка. Школьной лиги" пройдет 7 июня в Реутове

Финал "Театрального поединка. Школьной лиги" пройдет 7 июня в Реутове - РИА Новости, 02.06.2025

Финал "Театрального поединка. Школьной лиги" пройдет 7 июня в Реутове

Финал второго сезона молодежного проекта "Театральный поединок. Школьная лига" пройдет 7 июня в Реутове, мероприятие объединит юных актеров со всего региона,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:41:00+03:00

2025-06-02T18:41:00+03:00

2025-06-02T18:41:00+03:00

реутов

московская область (подмосковье)

химки (городской округ в московской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152618/09/1526180906_0:423:2657:1918_1920x0_80_0_0_714b3c74c93e759f18b4fb7e07a35c0f.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Финал второго сезона молодежного проекта "Театральный поединок. Школьная лига" пройдет 7 июня в Реутове, мероприятие объединит юных актеров со всего региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Во втором сезоне участие приняли более 70 коллективов из 36 населенных пунктов Московской области. В финальный этап прошли три школьных театра: детская театральная мастерская "Слово" из Реутова, студия "Волшебный мир театра" из Химок и студия "Сюрприз" из Ивантеевки. Игру юных артистов будут оценивать авторитетные деятели российского театрального искусства. В последний день сезона участники посетят мастер-классы. Программу также подготовили для художественных руководителей и педагогов. Они смогут пойти на занятия от экспертов и практиков в области театральной педагогики и режиссуры. Завершится вечер церемонией закрытия и награждением участников, финалистов и победителей проекта. Финал смогут посмотреть коллективы из школьных театров Московской области. Участники проекта подготовили для зрителей танцевальный флешмобы и другие активности.

реутов

московская область (подмосковье)

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

реутов, московская область (подмосковье), химки (городской округ в московской области)