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В Приморье алабай напал на 70-летнюю женщину
В Приморье алабай напал на 70-летнюю женщину - РИА Новости, 02.06.2025
В Приморье алабай напал на 70-летнюю женщину
Домашняя собака породы алабай напала на 70-летнюю женщину в селе Амгу Тернейского района Приморья, пострадавшая в тяжелом состоянии, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T06:49:00+03:00
2025-06-02T06:49:00+03:00
2025-06-02T06:49:00+03:00
происшествия
тернейский район
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Домашняя собака породы алабай напала на 70-летнюю женщину в селе Амгу Тернейского района Приморья, пострадавшая в тяжелом состоянии, сообщает в Telegram-канале прокуратура Приморского края. "Установлено, что 2 июня 2025 года утром в селе Амгу Тернейского района домашняя собака породы алабай напала на 70-летнюю пенсионерку. Женщина получила рвано-укушенные раны в области головы и лица, её состояние медики оценивают как тяжёлое", - говорится в сообщении. По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Надзорный орган проследит за привлечением к ответственности владельца собаки и взысканием с него расходов на лечение и транспортировку в больницу пострадавшей.
https://ria.ru/20250529/medved-2019771132.html
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происшествия, тернейский район, приморский край
Происшествия, Тернейский район, Приморский край
В Приморье алабай напал на 70-летнюю женщину
В Приморье алабай напал на 70-летнюю женщину, она в тяжелом состоянии