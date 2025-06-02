https://ria.ru/20250602/preduprezhdenie-2020377851.html

На Западе сделали жесткое предупреждение после атаки Зеленского

На Западе сделали жесткое предупреждение после атаки Зеленского - РИА Новости, 02.06.2025

На Западе сделали жесткое предупреждение после атаки Зеленского

Украинская атака на российские аэродромы ведет к ядерному столкновению России с Североатлантическим альянсом, предупредил профессор Университета Юго-Восточной... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T08:50:00+03:00

2025-06-02T08:50:00+03:00

2025-06-02T16:53:00+03:00

россия

амурская область

киев

гленн дизен

владимир зеленский

нато

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003800_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d0d28650b6418c6a1f2249937293e20.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украинская атака на российские аэродромы ведет к ядерному столкновению России с Североатлантическим альянсом, предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Внезапная атака на российские аэродромы — это огромная эскалация, которая ведет все ближе к ядерной войне между НАТО и Россией", — указал он.Эксперт также призвал американского лидера Дональда Трампа немедленно позвонить президенту России Владимиру Путину. В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20250602/nato-2020376505.html

https://ria.ru/20250602/reaktsiya-2020363146.html

россия

амурская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, амурская область, киев, гленн дизен, владимир зеленский, нато, дональд трамп, в мире