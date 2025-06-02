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На Западе сделали жесткое предупреждение после атаки Зеленского - РИА Новости, 02.06.2025
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08:50 02.06.2025 (обновлено: 16:53 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/preduprezhdenie-2020377851.html
На Западе сделали жесткое предупреждение после атаки Зеленского
На Западе сделали жесткое предупреждение после атаки Зеленского - РИА Новости, 02.06.2025
На Западе сделали жесткое предупреждение после атаки Зеленского
Украинская атака на российские аэродромы ведет к ядерному столкновению России с Североатлантическим альянсом, предупредил профессор Университета Юго-Восточной... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T08:50:00+03:00
2025-06-02T16:53:00+03:00
россия
амурская область
киев
гленн дизен
владимир зеленский
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дональд трамп
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украинская атака на российские аэродромы ведет к ядерному столкновению России с Североатлантическим альянсом, предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Внезапная атака на российские аэродромы — это огромная эскалация, которая ведет все ближе к ядерной войне между НАТО и Россией", — указал он.Эксперт также призвал американского лидера Дональда Трампа немедленно позвонить президенту России Владимиру Путину. В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250602/nato-2020376505.html
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россия, амурская область, киев, гленн дизен, владимир зеленский, нато, дональд трамп, в мире
Россия, Амурская область, Киев, Гленн Дизен, Владимир Зеленский, НАТО, Дональд Трамп, В мире
На Западе сделали жесткое предупреждение после атаки Зеленского

Дизен: атака Украины на российские аэродромы ведет к ядерной войне с НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украинская атака на российские аэродромы ведет к ядерному столкновению России с Североатлантическим альянсом, предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
«
"Внезапная атака на российские аэродромы — это огромная эскалация, которая ведет все ближе к ядерной войне между НАТО и Россией", — указал он.
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Вчера, 08:27
Эксперт также призвал американского лидера Дональда Трампа немедленно позвонить президенту России Владимиру Путину.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки взял на себя Владимир Зеленский.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Вчера, 02:00
 
РоссияАмурская областьКиевГленн ДизенВладимир ЗеленскийНАТОДональд ТрампВ мире
 
 
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