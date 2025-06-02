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На Западе сделали жесткое предупреждение после атаки Зеленского
На Западе сделали жесткое предупреждение после атаки Зеленского - РИА Новости, 02.06.2025
На Западе сделали жесткое предупреждение после атаки Зеленского
Украинская атака на российские аэродромы ведет к ядерному столкновению России с Североатлантическим альянсом, предупредил профессор Университета Юго-Восточной... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T08:50:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украинская атака на российские аэродромы ведет к ядерному столкновению России с Североатлантическим альянсом, предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Внезапная атака на российские аэродромы — это огромная эскалация, которая ведет все ближе к ядерной войне между НАТО и Россией", — указал он.Эксперт также призвал американского лидера Дональда Трампа немедленно позвонить президенту России Владимиру Путину. В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя Владимир Зеленский.
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россия, амурская область, киев, гленн дизен, владимир зеленский, нато, дональд трамп, в мире
Россия, Амурская область, Киев, Гленн Дизен, Владимир Зеленский, НАТО, Дональд Трамп, В мире
На Западе сделали жесткое предупреждение после атаки Зеленского
Дизен: атака Украины на российские аэродромы ведет к ядерной войне с НАТО