https://ria.ru/20250602/pozhar-2020568675.html

В Костромской области сгорел сельский клуб

В Костромской области сгорел сельский клуб - РИА Новости, 02.06.2025

В Костромской области сгорел сельский клуб

Сельский клуб сгорел в Костромской области из-за того, что две девочки из любопытства подожгли на крыльце бересту, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T23:24:00+03:00

2025-06-02T23:24:00+03:00

2025-06-02T23:24:00+03:00

происшествия

костромская область

россия

сергей ситников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Сельский клуб сгорел в Костромской области из-за того, что две девочки из любопытства подожгли на крыльце бересту, сообщило ГУ МЧС по региону. "В костромском селе Олешь сгорел Дом культуры: все из-за детей. Виновниками стали девочки 9 и 6 лет. Из любопытства они подожгли древесную бересту на крыльце здания. Девочки пытались затоптать разгорающееся пламя, но не вышло", - говорится в сообщении. По данным ведомства, никто не пострадал. Пожар на 312 "квадратах" потушили 15 огнеборцев и три автоцистерны МЧС России. "Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. К работе подключилась комиссия по делам несовершеннолетних", - информирует ведомство. По данным администрации Костромской области 29 мая постановление губернатора Сергея Ситникова в области был введен особый противопожарный режим "в связи с высокой температурой воздуха и прогнозами сухой жаркой погоды".

https://ria.ru/20250320/podrostok-2006303053.html

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, костромская область, россия, сергей ситников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)