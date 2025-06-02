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В Костромской области сгорел сельский клуб - РИА Новости, 02.06.2025
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23:24 02.06.2025
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В Костромской области сгорел сельский клуб
В Костромской области сгорел сельский клуб - РИА Новости, 02.06.2025
В Костромской области сгорел сельский клуб
Сельский клуб сгорел в Костромской области из-за того, что две девочки из любопытства подожгли на крыльце бересту, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T23:24:00+03:00
2025-06-02T23:24:00+03:00
происшествия
костромская область
россия
сергей ситников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Сельский клуб сгорел в Костромской области из-за того, что две девочки из любопытства подожгли на крыльце бересту, сообщило ГУ МЧС по региону. "В костромском селе Олешь сгорел Дом культуры: все из-за детей. Виновниками стали девочки 9 и 6 лет. Из любопытства они подожгли древесную бересту на крыльце здания. Девочки пытались затоптать разгорающееся пламя, но не вышло", - говорится в сообщении. По данным ведомства, никто не пострадал. Пожар на 312 "квадратах" потушили 15 огнеборцев и три автоцистерны МЧС России. "Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. К работе подключилась комиссия по делам несовершеннолетних", - информирует ведомство. По данным администрации Костромской области 29 мая постановление губернатора Сергея Ситникова в области был введен особый противопожарный режим "в связи с высокой температурой воздуха и прогнозами сухой жаркой погоды".
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костромская область
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происшествия, костромская область, россия, сергей ситников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Костромская область, Россия, Сергей Ситников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Костромской области сгорел сельский клуб

В Костромской области в селе Олешь две девочки случайно подожгли дом культуры

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Сельский клуб сгорел в Костромской области из-за того, что две девочки из любопытства подожгли на крыльце бересту, сообщило ГУ МЧС по региону.
«
"В костромском селе Олешь сгорел Дом культуры: все из-за детей. Виновниками стали девочки 9 и 6 лет. Из любопытства они подожгли древесную бересту на крыльце здания. Девочки пытались затоптать разгорающееся пламя, но не вышло", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, никто не пострадал. Пожар на 312 "квадратах" потушили 15 огнеборцев и три автоцистерны МЧС России.
"Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. К работе подключилась комиссия по делам несовершеннолетних", - информирует ведомство.
По данным администрации Костромской области 29 мая постановление губернатора Сергея Ситникова в области был введен особый противопожарный режим "в связи с высокой температурой воздуха и прогнозами сухой жаркой погоды".
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ПроисшествияКостромская областьРоссияСергей СитниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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