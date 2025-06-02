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Пожар на производстве в Ленинградской области локализовали
Пожар на производстве в Ленинградской области локализовали - РИА Новости, 02.06.2025
Пожар на производстве в Ленинградской области локализовали
Крупный пожар в двух производственных ангарах с красками и лаками во Всеволожском районе Ленинградской области удалось локализовать, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:30:00+03:00
2025-06-02T15:30:00+03:00
2025-06-02T15:39:00+03:00
происшествия
ленинградская область
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Крупный пожар в двух производственных ангарах с красками и лаками во Всеволожском районе Ленинградской области удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, в понедельник в поселке Янино на Шоссейной улице, 108 во Всеволожском районе загорелось производственное здание с лакокрасочной продукцией на площади в 800 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, добавляла пресс-служба."Пожар в двух производственных ангарах локализован", - говорится в сообщении министерства.По данным МЧС, борьбу с огнем ведут более 50 пожарных и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20250602/moskva-2020374480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на производстве в Ленинградской области локализовали
Пожар на производстве лаков и красок в Ленинградской области локализовали