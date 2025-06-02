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Мединский рассказал о потолке обмена пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 02.06.2025
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17:54 02.06.2025 (обновлено: 21:24 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/potolok-2020519040.html
Мединский рассказал о потолке обмена пленными между Россией и Украиной
Мединский рассказал о потолке обмена пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский рассказал о потолке обмена пленными между Россией и Украиной
Общий потолок обмена между Россией и Украиной составит не менее 1000 человек, но может быть больше, сообщил журналистам помощник президента РФ, возглавлявший... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:54:00+03:00
2025-06-02T21:24:00+03:00
россия
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
украина
стамбул
александр фомин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Общий потолок обмена между Россией и Украиной составит не менее 1000 человек, но может быть больше, сообщил журналистам помощник президента РФ, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в понедельник в Турции. Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. "Общий потолок обмена будет не менее 1000 человек... Возможно, будет больше", - заявил Мединский. Помощник президента России уточнил, что обмен военнопленными будет паритетным.В российскую делегацию, помимо Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, российский замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020512719.html
https://ria.ru/20250602/komissiya-2020510581.html
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россия, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), украина, стамбул, александр фомин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Украина, Стамбул, Александр Фомин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Мединский рассказал о потолке обмена пленными между Россией и Украиной

Мединский: общий потолок обмена между РФ и Украиной составит не менее 1000 чел

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган
Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Общий потолок обмена между Россией и Украиной составит не менее 1000 человек, но может быть больше, сообщил журналистам помощник президента РФ, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в понедельник в Турции.
Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа.
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Мединский рассказал, на каком языке шли переговоры с Украиной
Вчера, 17:35
«
"Общий потолок обмена будет не менее 1000 человек... Возможно, будет больше", - заявил Мединский.
Помощник президента России уточнил, что обмен военнопленными будет паритетным.
В российскую делегацию, помимо Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, российский замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
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