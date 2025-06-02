Мединский рассказал о потолке обмена пленными между Россией и Украиной
Мединский: общий потолок обмена между РФ и Украиной составит не менее 1000 чел
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган
Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Общий потолок обмена между Россией и Украиной составит не менее 1000 человек, но может быть больше, сообщил журналистам помощник президента РФ, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в понедельник в Турции.
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"Общий потолок обмена будет не менее 1000 человек... Возможно, будет больше", - заявил Мединский.
Помощник президента России уточнил, что обмен военнопленными будет паритетным.
В российскую делегацию, помимо Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, российский замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".