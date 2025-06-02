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В НИИ Склифосовского остаются трое пострадавших при ЧП в Брянской области
В НИИ Склифосовского остаются трое пострадавших при ЧП в Брянской области - РИА Новости, 02.06.2025
В НИИ Склифосовского остаются трое пострадавших при ЧП в Брянской области
Трое пострадавших после ЧП в Брянской области остаются в НИИ имени Склифосовского в Москве, все в состоянии средней степени тяжести, трое уже выписаны,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:56:00+03:00
2025-06-02T16:56:00+03:00
2025-06-02T17:06:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
курская область
александр богомаз
александр бастрыкин
светлана петренко
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Трое пострадавших после ЧП в Брянской области остаются в НИИ имени Склифосовского в Москве, все в состоянии средней степени тяжести, трое уже выписаны, рассказал заместитель главного врача по ургентной помощи НИИ СП имени Склифосовского Фархад Навзади."На данный момент в институте Склифосовского остается три пациента, они все в состоянии средней степени тяжести. Трое пациентов было отпущено домой в стабильном состоянии", - рассказал Навзади.Он уточнил, что всем пациентам была оказана медицинская полночь в полном объеме, также все пациенты наблюдались у медицинских психологов.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко РИА Новости, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250602/mediki-2020499707.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, курская область, александр богомаз, александр бастрыкин, светлана петренко
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Курская область, Александр Богомаз, Александр Бастрыкин, Светлана Петренко
В НИИ Склифосовского остаются трое пострадавших при ЧП в Брянской области
В НИИ Склифосовского остаются 3 пострадавших в Брянской области, 3 уже выписаны