https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020502154.html

В НИИ Склифосовского остаются трое пострадавших при ЧП в Брянской области

В НИИ Склифосовского остаются трое пострадавших при ЧП в Брянской области - РИА Новости, 02.06.2025

В НИИ Склифосовского остаются трое пострадавших при ЧП в Брянской области

Трое пострадавших после ЧП в Брянской области остаются в НИИ имени Склифосовского в Москве, все в состоянии средней степени тяжести, трое уже выписаны,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:56:00+03:00

2025-06-02T16:56:00+03:00

2025-06-02T17:06:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

курская область

александр богомаз

александр бастрыкин

светлана петренко

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Трое пострадавших после ЧП в Брянской области остаются в НИИ имени Склифосовского в Москве, все в состоянии средней степени тяжести, трое уже выписаны, рассказал заместитель главного врача по ургентной помощи НИИ СП имени Склифосовского Фархад Навзади."На данный момент в институте Склифосовского остается три пациента, они все в состоянии средней степени тяжести. Трое пациентов было отпущено домой в стабильном состоянии", - рассказал Навзади.Он уточнил, что всем пациентам была оказана медицинская полночь в полном объеме, также все пациенты наблюдались у медицинских психологов.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко РИА Новости, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250602/mediki-2020499707.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, курская область, александр богомаз, александр бастрыкин, светлана петренко