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В НИИ Склифосовского остаются трое пострадавших при ЧП в Брянской области - РИА Новости, 02.06.2025
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16:56 02.06.2025 (обновлено: 17:06 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020502154.html
В НИИ Склифосовского остаются трое пострадавших при ЧП в Брянской области
В НИИ Склифосовского остаются трое пострадавших при ЧП в Брянской области - РИА Новости, 02.06.2025
В НИИ Склифосовского остаются трое пострадавших при ЧП в Брянской области
Трое пострадавших после ЧП в Брянской области остаются в НИИ имени Склифосовского в Москве, все в состоянии средней степени тяжести, трое уже выписаны,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:56:00+03:00
2025-06-02T17:06:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
курская область
александр богомаз
александр бастрыкин
светлана петренко
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Трое пострадавших после ЧП в Брянской области остаются в НИИ имени Склифосовского в Москве, все в состоянии средней степени тяжести, трое уже выписаны, рассказал заместитель главного врача по ургентной помощи НИИ СП имени Склифосовского Фархад Навзади."На данный момент в институте Склифосовского остается три пациента, они все в состоянии средней степени тяжести. Трое пациентов было отпущено домой в стабильном состоянии", - рассказал Навзади.Он уточнил, что всем пациентам была оказана медицинская полночь в полном объеме, также все пациенты наблюдались у медицинских психологов.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко РИА Новости, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, курская область, александр богомаз, александр бастрыкин, светлана петренко
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Курская область, Александр Богомаз, Александр Бастрыкин, Светлана Петренко
В НИИ Склифосовского остаются трое пострадавших при ЧП в Брянской области

В НИИ Склифосовского остаются 3 пострадавших в Брянской области, 3 уже выписаны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодъем грузового автомобиля возле обрушившегося моста в Брянской области
Подъем грузового автомобиля возле обрушившегося моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Подъем грузового автомобиля возле обрушившегося моста в Брянской области
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Трое пострадавших после ЧП в Брянской области остаются в НИИ имени Склифосовского в Москве, все в состоянии средней степени тяжести, трое уже выписаны, рассказал заместитель главного врача по ургентной помощи НИИ СП имени Склифосовского Фархад Навзади.
«
"На данный момент в институте Склифосовского остается три пациента, они все в состоянии средней степени тяжести. Трое пациентов было отпущено домой в стабильном состоянии", - рассказал Навзади.
Он уточнил, что всем пациентам была оказана медицинская полночь в полном объеме, также все пациенты наблюдались у медицинских психологов.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко РИА Новости, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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ПроисшествияБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской областиНИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоКурская областьАлександр БогомазАлександр БастрыкинСветлана Петренко
 
 
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