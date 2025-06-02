https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020393805.html

Среди пострадавших при обрушении моста под Брянском оказались 18 москвичей

Среди пострадавших при обрушении моста под Брянском оказались 18 москвичей - РИА Новости, 02.06.2025

Среди пострадавших при обрушении моста под Брянском оказались 18 москвичей

Среди пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области 20 жителей московского региона, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:08:00+03:00

2025-06-02T10:08:00+03:00

2025-06-02T10:08:00+03:00

происшествия

брянская область

москва

московская область (подмосковье)

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Среди пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области 20 жителей московского региона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В списке пострадавших 18 жителей Москвы и двое из Московской области," - сказал собеседник агентства. По его словам, среди пострадавших 47 жителей Брянской области, двое из Нижнего Новгорода и по одному из Санкт-Петербурга и Севастополя. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. -0-

https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020393049.html

https://ria.ru/20250601/brjansk-2020271704.html

брянская область

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, москва, московская область (подмосковье), светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области