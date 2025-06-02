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Среди пострадавших при обрушении моста под Брянском оказались 18 москвичей - РИА Новости, 02.06.2025
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10:08 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020393805.html
Среди пострадавших при обрушении моста под Брянском оказались 18 москвичей
Среди пострадавших при обрушении моста под Брянском оказались 18 москвичей - РИА Новости, 02.06.2025
Среди пострадавших при обрушении моста под Брянском оказались 18 москвичей
Среди пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области 20 жителей московского региона, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:08:00+03:00
2025-06-02T10:08:00+03:00
происшествия
брянская область
москва
московская область (подмосковье)
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Среди пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области 20 жителей московского региона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В списке пострадавших 18 жителей Москвы и двое из Московской области," - сказал собеседник агентства. По его словам, среди пострадавших 47 жителей Брянской области, двое из Нижнего Новгорода и по одному из Санкт-Петербурга и Севастополя. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. -0-
https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020393049.html
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брянская область
москва
московская область (подмосковье)
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происшествия, брянская область, москва, московская область (подмосковье), светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Среди пострадавших при обрушении моста под Брянском оказались 18 москвичей

Среди пострадавших под Брянском оказались 20 жителей Москвы и Подмосковья

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Среди пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области 20 жителей московского региона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В списке пострадавших 18 жителей Москвы и двое из Московской области," - сказал собеседник агентства.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после ЧП в Брянской области
Вчера, 10:02
По его словам, среди пострадавших 47 жителей Брянской области, двое из Нижнего Новгорода и по одному из Санкт-Петербурга и Севастополя.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. -0-
Женщина, прибывшая в Москву на резервном поезде №902 о том, как пассажиров подбросило в момент ЧП - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Пассажиров поезда под Брянском подбросило в момент ЧП
1 июня, 13:07
 
ПроисшествияБрянская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)Светлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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