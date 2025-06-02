https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020393049.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после ЧП в Брянской области

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после ЧП в Брянской области - РИА Новости, 02.06.2025

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после ЧП в Брянской области

На стационарном лечении в больницах находятся 64 пострадавших в Брянской области, в том числе четверо детей, состояние семи пострадавших тяжелое, сообщил... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:02:00+03:00

2025-06-02T10:02:00+03:00

2025-06-02T10:16:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На стационарном лечении в больницах находятся 64 пострадавших в Брянской области, в том числе четверо детей, состояние семи пострадавших тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. "По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Брянска, Москвы, РЖД и федеральных медицинских центрах Минздрава России находятся 64 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе четверо детей. Состояние семи пострадавших, в том числе ребенка, врачи оценивают как тяжелое", - рассказал Кузнецов журналистам. Он добавил, что всем пациентам оказывается вся необходимая помощь в полном объеме, при необходимости проводятся телемедицинские консультации. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 1 июня доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области. Министр взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20250602/most-2020385662.html

https://ria.ru/20250602/vrach-2020362147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, москва, россия, алексей кузнецов, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ржд, обрушение моста на поезд в брянской области