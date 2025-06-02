На ЦИПР презентовали портал "Резидент столицы финансовой культуры"
На конференции ЦИПР презентовали портал "Резидент столицы финансовой культуры"
Работа за компьютером. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков презентовал портал "Резидент столицы финансовой культуры" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР").
Нижегородская область в марте стала победителем первого всероссийского конкурса "Столица финансовой культуры", цель которого — поддержка лучших региональных инициатив по финансовому просвещению граждан.
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"Основная идея присвоения статуса столицы финансовой культуры состоит в том, чтобы продвигать идеи повышения финансовой грамотности и вообще повышения уровня компетенции людей в управлении личными финансами. Наш портал решает именно эту задачу. Цель состоит в том, чтобы в одном интернет-ресурсе сконцентрировать весь контент, касающийся управления личными финансами. Причем этот контент должен быть доступный и увлекательный. Для того, чтобы людям не искать информацию по разным источникам, мы сделали все в одном месте, на одной интернет-странице", – сказал Поляков.
Он отметил, что для популяризация финансовой культуры и киберграмотности используются игровые, интерактивные и соревновательные элементы.
"Проект не имеет аналогов в России. Зарегистрированные пользователи смогут проходить тесты и обучение, слушать лекции и получать за это баллы. Участие в мероприятиях по финансовой грамотности позволит нижегородцам более ответственно подходить к распоряжению своими финансами и не попадаться на уловки мошенников", - подчеркнул Поляков.
Баллы можно получать в том числе за участие в программе долгосрочных сбережений и в проектах по инициативному бюджетированию, а также за регистрацию в качестве волонтера на сайте Ассоциации развития финансовой грамотности. Полученные баллы можно будет обменять на мерч (фирменные худи, дождевики, рюкзаки), экскурсии по Нижегородской области, лекции и образовательные мероприятия, а также скидки на посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий, проходящих в области.
Проект предполагает создание единой платформы — сайта и мобильного приложения, которые будут запущены летом 2025 года. Регистрация пользователей проводится через "Госуслуги".
Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. На выставочной экспозиции будут представлены международные решения китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний. Помимо этого, на полях "ЦИПР" состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.