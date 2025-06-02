Рейтинг@Mail.ru
На ЦИПР презентовали портал "Резидент столицы финансовой культуры" - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/portal-2020479858.html
На ЦИПР презентовали портал "Резидент столицы финансовой культуры"
На ЦИПР презентовали портал "Резидент столицы финансовой культуры" - РИА Новости, 02.06.2025
На ЦИПР презентовали портал "Резидент столицы финансовой культуры"
Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков презентовал портал "Резидент столицы финансовой культуры" на конференции "Цифровая индустрия... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:42:00+03:00
2025-06-02T15:42:00+03:00
технологии
нижегородская область
россия
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98751/73/987517349_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fcff44bcdcd0e8808aefac7085d1f320.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков презентовал портал "Резидент столицы финансовой культуры" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР"). Нижегородская область в марте стала победителем первого всероссийского конкурса "Столица финансовой культуры", цель которого — поддержка лучших региональных инициатив по финансовому просвещению граждан. "Основная идея присвоения статуса столицы финансовой культуры состоит в том, чтобы продвигать идеи повышения финансовой грамотности и вообще повышения уровня компетенции людей в управлении личными финансами. Наш портал решает именно эту задачу. Цель состоит в том, чтобы в одном интернет-ресурсе сконцентрировать весь контент, касающийся управления личными финансами. Причем этот контент должен быть доступный и увлекательный. Для того, чтобы людям не искать информацию по разным источникам, мы сделали все в одном месте, на одной интернет-странице", – сказал Поляков. Он отметил, что для популяризация финансовой культуры и киберграмотности используются игровые, интерактивные и соревновательные элементы. "Проект не имеет аналогов в России. Зарегистрированные пользователи смогут проходить тесты и обучение, слушать лекции и получать за это баллы. Участие в мероприятиях по финансовой грамотности позволит нижегородцам более ответственно подходить к распоряжению своими финансами и не попадаться на уловки мошенников", - подчеркнул Поляков. Баллы можно получать в том числе за участие в программе долгосрочных сбережений и в проектах по инициативному бюджетированию, а также за регистрацию в качестве волонтера на сайте Ассоциации развития финансовой грамотности. Полученные баллы можно будет обменять на мерч (фирменные худи, дождевики, рюкзаки), экскурсии по Нижегородской области, лекции и образовательные мероприятия, а также скидки на посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий, проходящих в области. Проект предполагает создание единой платформы — сайта и мобильного приложения, которые будут запущены летом 2025 года. Регистрация пользователей проводится через "Госуслуги". Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. На выставочной экспозиции будут представлены международные решения китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний. Помимо этого, на полях "ЦИПР" состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.
https://ria.ru/20250602/oborudovanie-2020467680.html
https://ria.ru/20250602/ii-2020444847.html
https://ria.ru/20250602/natsservis-2020478106.html
нижегородская область
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98751/73/987517349_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_ec5c1e5d221e326a58e1d97e188c6466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, нижегородская область, россия, нижний новгород
Технологии, Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород
На ЦИПР презентовали портал "Резидент столицы финансовой культуры"

На конференции ЦИПР презентовали портал "Резидент столицы финансовой культуры"

© Fotolia / Sergey NivensРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Fotolia / Sergey Nivens
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков презентовал портал "Резидент столицы финансовой культуры" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР").
Нижегородская область в марте стала победителем первого всероссийского конкурса "Столица финансовой культуры", цель которого — поддержка лучших региональных инициатив по финансовому просвещению граждан.
Иртея представила на ЦИПР новинки телекоммуникационного оборудования - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Иртея" представила на ЦИПР новинки телекоммуникационного оборудования
Вчера, 14:52
«
"Основная идея присвоения статуса столицы финансовой культуры состоит в том, чтобы продвигать идеи повышения финансовой грамотности и вообще повышения уровня компетенции людей в управлении личными финансами. Наш портал решает именно эту задачу. Цель состоит в том, чтобы в одном интернет-ресурсе сконцентрировать весь контент, касающийся управления личными финансами. Причем этот контент должен быть доступный и увлекательный. Для того, чтобы людям не искать информацию по разным источникам, мы сделали все в одном месте, на одной интернет-странице", – сказал Поляков.
Он отметил, что для популяризация финансовой культуры и киберграмотности используются игровые, интерактивные и соревновательные элементы.
"Проект не имеет аналогов в России. Зарегистрированные пользователи смогут проходить тесты и обучение, слушать лекции и получать за это баллы. Участие в мероприятиях по финансовой грамотности позволит нижегородцам более ответственно подходить к распоряжению своими финансами и не попадаться на уловки мошенников", - подчеркнул Поляков.
Стенд Сбера на конференции Цифровая индустрия промышленной России - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
На ЦИПР-2025 показали виртуальных помощников с искусственным интеллектом
Вчера, 13:55
Баллы можно получать в том числе за участие в программе долгосрочных сбережений и в проектах по инициативному бюджетированию, а также за регистрацию в качестве волонтера на сайте Ассоциации развития финансовой грамотности. Полученные баллы можно будет обменять на мерч (фирменные худи, дождевики, рюкзаки), экскурсии по Нижегородской области, лекции и образовательные мероприятия, а также скидки на посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий, проходящих в области.
Проект предполагает создание единой платформы — сайта и мобильного приложения, которые будут запущены летом 2025 года. Регистрация пользователей проводится через "Госуслуги".
Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. На выставочной экспозиции будут представлены международные решения китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний. Помимо этого, на полях "ЦИПР" состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Госдуме назвали сроки создания национального многофункционального сервиса
Вчера, 15:35
 
ТехнологииНижегородская областьРоссияНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала