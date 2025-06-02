https://ria.ru/20250602/portal-2020479858.html

На ЦИПР презентовали портал "Резидент столицы финансовой культуры"

На ЦИПР презентовали портал "Резидент столицы финансовой культуры" - РИА Новости, 02.06.2025

На ЦИПР презентовали портал "Резидент столицы финансовой культуры"

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков презентовал портал "Резидент столицы финансовой культуры" на конференции "Цифровая индустрия... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:42:00+03:00

2025-06-02T15:42:00+03:00

2025-06-02T15:42:00+03:00

технологии

нижегородская область

россия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков презентовал портал "Резидент столицы финансовой культуры" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР"). Нижегородская область в марте стала победителем первого всероссийского конкурса "Столица финансовой культуры", цель которого — поддержка лучших региональных инициатив по финансовому просвещению граждан. "Основная идея присвоения статуса столицы финансовой культуры состоит в том, чтобы продвигать идеи повышения финансовой грамотности и вообще повышения уровня компетенции людей в управлении личными финансами. Наш портал решает именно эту задачу. Цель состоит в том, чтобы в одном интернет-ресурсе сконцентрировать весь контент, касающийся управления личными финансами. Причем этот контент должен быть доступный и увлекательный. Для того, чтобы людям не искать информацию по разным источникам, мы сделали все в одном месте, на одной интернет-странице", – сказал Поляков. Он отметил, что для популяризация финансовой культуры и киберграмотности используются игровые, интерактивные и соревновательные элементы. "Проект не имеет аналогов в России. Зарегистрированные пользователи смогут проходить тесты и обучение, слушать лекции и получать за это баллы. Участие в мероприятиях по финансовой грамотности позволит нижегородцам более ответственно подходить к распоряжению своими финансами и не попадаться на уловки мошенников", - подчеркнул Поляков. Баллы можно получать в том числе за участие в программе долгосрочных сбережений и в проектах по инициативному бюджетированию, а также за регистрацию в качестве волонтера на сайте Ассоциации развития финансовой грамотности. Полученные баллы можно будет обменять на мерч (фирменные худи, дождевики, рюкзаки), экскурсии по Нижегородской области, лекции и образовательные мероприятия, а также скидки на посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий, проходящих в области. Проект предполагает создание единой платформы — сайта и мобильного приложения, которые будут запущены летом 2025 года. Регистрация пользователей проводится через "Госуслуги". Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. На выставочной экспозиции будут представлены международные решения китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний. Помимо этого, на полях "ЦИПР" состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.

https://ria.ru/20250602/oborudovanie-2020467680.html

https://ria.ru/20250602/ii-2020444847.html

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, нижегородская область, россия, нижний новгород