https://ria.ru/20250602/podmoskove-2020543366.html

Более 139 тысяч человек отметили День защиты детей в парках Подмосковья

Более 139 тысяч человек отметили День защиты детей в парках Подмосковья - РИА Новости, 02.06.2025

Более 139 тысяч человек отметили День защиты детей в парках Подмосковья

Более 139 тысяч человек отпраздновали День защиты детей в парках Московской области в рамках мероприятия "Город профессий", сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:45:00+03:00

2025-06-02T19:45:00+03:00

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московская область (подмосковье)

ступино

кашира

день защиты детей

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 139 тысяч человек отпраздновали День защиты детей в парках Московской области в рамках мероприятия "Город профессий", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Для юных жителей и гостей региона организовали концерты, творческие мастер-классы, дискотеки. Также дети посетили интерактивные площадки, на которых могли примерить на себя роли спасателей, пожарных и полицейских. Праздник прошел в более чем в 90 парках Подмосковья. Для посетителей парка имени Островского городского округа Ступино провели интерактивный "Урок чистой воды" профессора Водичкина и мастер-класс по чирлидингу. Также в программе были показательные выступления в скейт-парке, концерт и пенная дискотека. В городском парке горокруга Кашира состоялась интерактивная выставка "Все профессии важны, все профессии нужны". На ней дети могли изучить разные специальности в игровом формате и угоститься маршмэллоу. В конце праздника прошел фестиваль красок. В Рузском муниципальном округе День защиты детей отмечали в парке "Городок", где для детей устроили "Блестящую дискотеку" с использованием фольги, а также химическое, мыльное и крио-шоу. В программе был концерт творческих коллективов, цирковое представление и шоу роботов. Кроме того, гости могли посетить площадку "Воздушный дом" и планетарий.

московская область (подмосковье)

ступино

кашира

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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московская область (подмосковье), ступино, кашира, день защиты детей