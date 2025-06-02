https://ria.ru/20250602/podmoskove-2020497270.html

В Подмосковье арестовали мигранта, задавившего подростка

В Подмосковье арестовали мигранта, задавившего подростка - РИА Новости, 02.06.2025

В Подмосковье арестовали мигранта, задавившего подростка

Мигрант, случайно задавивший на тракторе 13-летнего подростка и выбросивший его тело в реку, арестован в Московской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:37:00+03:00

2025-06-02T16:37:00+03:00

2025-06-02T16:37:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мигрант, случайно задавивший на тракторе 13-летнего подростка и выбросивший его тело в реку, арестован в Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали мигранта, случайно задавившего на тракторе 13-летнего подростка и выбросившего его тело в реку. Как уточняли в СК РФ, на допросе подозреваемый признал свою вину, а тело мальчика нашли рыбаки. "По ходатайству следователя территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области 35-летний обвиняемый арестован судом до 31 июля 2025 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240811/ramenskoe-1965551702.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, московская область (подмосковье), ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)