https://ria.ru/20250602/podmoskove-2020497270.html
В Подмосковье арестовали мигранта, задавившего подростка
В Подмосковье арестовали мигранта, задавившего подростка - РИА Новости, 02.06.2025
В Подмосковье арестовали мигранта, задавившего подростка
Мигрант, случайно задавивший на тракторе 13-летнего подростка и выбросивший его тело в реку, арестован в Московской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:37:00+03:00
2025-06-02T16:37:00+03:00
2025-06-02T16:37:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мигрант, случайно задавивший на тракторе 13-летнего подростка и выбросивший его тело в реку, арестован в Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали мигранта, случайно задавившего на тракторе 13-летнего подростка и выбросившего его тело в реку. Как уточняли в СК РФ, на допросе подозреваемый признал свою вину, а тело мальчика нашли рыбаки. "По ходатайству следователя территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области 35-летний обвиняемый арестован судом до 31 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали мигранта, задавившего подростка
В Подмосковье арестован мигрант, задавивший подростка и бросивший тело в реку