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Почти 900 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье - РИА Новости, 02.06.2025
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:19 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/podmoskove-2020475061.html
Почти 900 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье
Почти 900 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье - РИА Новости, 02.06.2025
Почти 900 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье
День открытых дверей состоялся в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области 31 мая, бесплатный онкоскрининг прошли 898 человек, сообщает... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:19:00+03:00
2025-06-02T15:19:00+03:00
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. День открытых дверей состоялся в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области 31 мая, бесплатный онкоскрининг прошли 898 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. На нем женщины могли проконсультироваться у врачей-онкологов, сделать маммографию или УЗИ молочных желез, а мужчины – сдать ПСА-тест на рак простаты. Также у всех желающих была возможность пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких. "Мы видим положительный отклик жителей региона, поэтому продолжаем регулярно проводить Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи. Прохождение такой диагностики – неотъемлемая часть заботы о себе и своем здоровье. В прошедшие выходные участие в акции приняли 898 человек, а всего с начала года – более 5,3 тысячи человек", — сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20250602/podmoskove-2020427419.html
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общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье)
Почти 900 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье

День открытых дверей прошел в Центрах онкопомощи Подмосковья

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиДень открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области
День открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
День открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. День открытых дверей состоялся в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области 31 мая, бесплатный онкоскрининг прошли 898 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
На нем женщины могли проконсультироваться у врачей-онкологов, сделать маммографию или УЗИ молочных желез, а мужчины – сдать ПСА-тест на рак простаты. Также у всех желающих была возможность пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких.
"Мы видим положительный отклик жителей региона, поэтому продолжаем регулярно проводить Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи. Прохождение такой диагностики – неотъемлемая часть заботы о себе и своем здоровье. В прошедшие выходные участие в акции приняли 898 человек, а всего с начала года – более 5,3 тысячи человек", — сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
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