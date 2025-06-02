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Контакт-центр "Стань мамой в Подмосковье" принял более 105 тысяч звонков - РИА Новости, 02.06.2025
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Новости Подмосковья
 
12:32 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/podmoskove-2020427419.html
Контакт-центр "Стань мамой в Подмосковье" принял более 105 тысяч звонков
Контакт-центр "Стань мамой в Подмосковье" принял более 105 тысяч звонков - РИА Новости, 02.06.2025
Контакт-центр "Стань мамой в Подмосковье" принял более 105 тысяч звонков
Операторы контакт-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли более 105 тысяч звонков с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:32:00+03:00
2025-06-02T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Операторы контакт-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли более 105 тысяч звонков с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Специалисты рассказывают будущим мамам о системе родовспоможения в Московской области, помогают с выбором перинатального центра с учетом пожеланий, делятся информацией о документах, необходимых в роддоме. "Вся информация о системе родовспоможения Московской области собрана на портале "Стань мамой в Подмосковье", а дополнительные вопросы будущие мамы могут задать, позвонив в контакт-центр. Всего с начала года операторы контакт-центра приняли более 105 тысяч звонков, из них более 6,3 тысячи — из других регионов России. Напомню, что родить в любом перинатальном центре Московской области вне зависимости от региона проживания можно по полису ОМС", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что контакт-центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00. В министерстве также подчеркнули, что при рождении ребенка в Московской области родители могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье!". Их вручают гражданам РФ, чей ребенок появился на свет в Московской области и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.
https://ria.ru/20250602/podmoskove-2020424902.html
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общество, московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Россия
Контакт-центр "Стань мамой в Подмосковье" принял более 105 тысяч звонков

Более 105 тысяч звонков приняли специалисты центра "Стань мамой в Подмосковье"

© Pixabay / StockSnapБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Pixabay / StockSnap
Беременная женщина. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Операторы контакт-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли более 105 тысяч звонков с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Специалисты рассказывают будущим мамам о системе родовспоможения в Московской области, помогают с выбором перинатального центра с учетом пожеланий, делятся информацией о документах, необходимых в роддоме.
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"Вся информация о системе родовспоможения Московской области собрана на портале "Стань мамой в Подмосковье", а дополнительные вопросы будущие мамы могут задать, позвонив в контакт-центр. Всего с начала года операторы контакт-центра приняли более 105 тысяч звонков, из них более 6,3 тысячи — из других регионов России. Напомню, что родить в любом перинатальном центре Московской области вне зависимости от региона проживания можно по полису ОМС", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что контакт-центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00. В министерстве также подчеркнули, что при рождении ребенка в Московской области родители могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье!". Их вручают гражданам РФ, чей ребенок появился на свет в Московской области и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.
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