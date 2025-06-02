Итоги регионального этапа "Президентских состязаний" подвели в Подмосковье
В Подмосковье прошел региональный этап "Президентских состязаний"
© Фото : Портал Правительства Московской областиРегиональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" в Подмосковье
Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" в Подмосковье
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Московской области подвели итоги регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований "Президентские состязания", сообщили в пресс-службе министерства образования региона.
Юные спортсмены попробовали свои силы в многоборье, легкоатлетической эстафете, участвовали в подвижных играх и теоретическом конкурсе.
"Президентские состязания — яркий пример того, как спорт объединяет детей по всей стране. Наши ребята — сильные, целеустремленные и достойные представители Подмосковья. Мы верим в их успех и гордимся каждым участником", — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
По итогам отборочного тура определены сильнейшие класс-команды в двух категориях: среди городских школ и среди сельских.
В первой категории лидирующую позицию занял домодедовский лицей № 3, второе место получила химкинская школа "Лига первых", третье место принадлежит жуковской школе №9. Среди сельских учреждений лучшей стала школа городского округа Щелково №26, уступает ей ново-харитоновская школа №10 Раменского городского округа, третье место занял образовательный центр "Лидер" из Ленинского округа.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в сентябре 2025 года команды-победители представят Подмосковье на финальном этапе "Президентских состязаний" во Всероссийском детском центре "Орленок" в Краснодарском крае.