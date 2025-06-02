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Итоги регионального этапа "Президентских состязаний" подвели в Подмосковье - РИА Новости, 02.06.2025
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Новости Подмосковья
 
12:21 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/podmoskove-2020424902.html
Итоги регионального этапа "Президентских состязаний" подвели в Подмосковье
Итоги регионального этапа "Президентских состязаний" подвели в Подмосковье - РИА Новости, 02.06.2025
Итоги регионального этапа "Президентских состязаний" подвели в Подмосковье
В Московской области подвели итоги регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований "Президентские состязания", сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:21:00+03:00
2025-06-02T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Московской области подвели итоги регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований "Президентские состязания", сообщили в пресс-службе министерства образования региона. Юные спортсмены попробовали свои силы в многоборье, легкоатлетической эстафете, участвовали в подвижных играх и теоретическом конкурсе. "Президентские состязания — яркий пример того, как спорт объединяет детей по всей стране. Наши ребята — сильные, целеустремленные и достойные представители Подмосковья. Мы верим в их успех и гордимся каждым участником", — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес. По итогам отборочного тура определены сильнейшие класс-команды в двух категориях: среди городских школ и среди сельских. В первой категории лидирующую позицию занял домодедовский лицей № 3, второе место получила химкинская школа "Лига первых", третье место принадлежит жуковской школе №9. Среди сельских учреждений лучшей стала школа городского округа Щелково №26, уступает ей ново-харитоновская школа №10 Раменского городского округа, третье место занял образовательный центр "Лидер" из Ленинского округа. В пресс-службе ведомства уточнили, что в сентябре 2025 года команды-победители представят Подмосковье на финальном этапе "Президентских состязаний" во Всероссийском детском центре "Орленок" в Краснодарском крае.
https://ria.ru/20250528/parkovka--2019565302.html
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общество, московская область (подмосковье), щелково, краснодарский край
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Щелково, Краснодарский край
Итоги регионального этапа "Президентских состязаний" подвели в Подмосковье

В Подмосковье прошел региональный этап "Президентских состязаний"

© Фото : Портал Правительства Московской областиРегиональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" в Подмосковье
Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников Президентские состязания в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" в Подмосковье
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Московской области подвели итоги регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований "Президентские состязания", сообщили в пресс-службе министерства образования региона.
Юные спортсмены попробовали свои силы в многоборье, легкоатлетической эстафете, участвовали в подвижных играх и теоретическом конкурсе.
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"Президентские состязания — яркий пример того, как спорт объединяет детей по всей стране. Наши ребята — сильные, целеустремленные и достойные представители Подмосковья. Мы верим в их успех и гордимся каждым участником", — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
По итогам отборочного тура определены сильнейшие класс-команды в двух категориях: среди городских школ и среди сельских.
В первой категории лидирующую позицию занял домодедовский лицей № 3, второе место получила химкинская школа "Лига первых", третье место принадлежит жуковской школе №9. Среди сельских учреждений лучшей стала школа городского округа Щелково №26, уступает ей ново-харитоновская школа №10 Раменского городского округа, третье место занял образовательный центр "Лидер" из Ленинского округа.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в сентябре 2025 года команды-победители представят Подмосковье на финальном этапе "Президентских состязаний" во Всероссийском детском центре "Орленок" в Краснодарском крае.
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