Рейтинг@Mail.ru
SHAMAN представит песню для конкурса "Интервидение 2025" на премии Муз-ТВ - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/pesnya-2020438127.html
SHAMAN представит песню для конкурса "Интервидение 2025" на премии Муз-ТВ
SHAMAN представит песню для конкурса "Интервидение 2025" на премии Муз-ТВ - РИА Новости, 02.06.2025
SHAMAN представит песню для конкурса "Интервидение 2025" на премии Муз-ТВ
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представит песню для международного музыкального конкурса "Интервидение" на премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда" 7 РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:26:00+03:00
2025-06-02T13:26:00+03:00
россия
shaman (ярослав дронов)
музыка
интервидение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019774035_0:98:3026:1800_1920x0_80_0_0_660d5da30615934f91793228fb476078.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представит песню для международного музыкального конкурса "Интервидение" на премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда" 7 июня, сообщается в Telegram-канале конкурса. "Певец Shaman представит песню для конкурса "Интервидение-2025" уже 7 июня! Премьера состоится в эту субботу эксклюзивно на сцене юбилейной Премии "Муз-ТВ 2025", - говорится в сообщении. Как уточняется, Shaman готовит зрелищное выступление с масштабной визуализацией и неожиданным образом. "Это будет первое официальное представление конкурсной песни - историческое событие, которого ждёт вся страна!" - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250519/shaman-2017959471.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019774035_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a5543c93ff3bf89ea002182a342ae553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, shaman (ярослав дронов) , музыка, интервидение
Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Музыка, ИнтерВидение
SHAMAN представит песню для конкурса "Интервидение 2025" на премии Муз-ТВ

SHAMAN презентует композицию для конкурса "Интервидение 2025" на премии Муз-ТВ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Певец SHAMAN
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представит песню для международного музыкального конкурса "Интервидение" на премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда" 7 июня, сообщается в Telegram-канале конкурса.
"Певец Shaman представит песню для конкурса "Интервидение-2025" уже 7 июня! Премьера состоится в эту субботу эксклюзивно на сцене юбилейной Премии "Муз-ТВ 2025", - говорится в сообщении.
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Shaman оценил шансы на победу в "Интервидении"
19 мая, 23:53
Как уточняется, Shaman готовит зрелищное выступление с масштабной визуализацией и неожиданным образом.
"Это будет первое официальное представление конкурсной песни - историческое событие, которого ждёт вся страна!" - добавляется в сообщении.
 
РоссияSHAMAN (Ярослав Дронов)МузыкаИнтерВидение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала