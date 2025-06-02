https://ria.ru/20250602/pesnya-2020438127.html

SHAMAN представит песню для конкурса "Интервидение 2025" на премии Муз-ТВ

SHAMAN представит песню для конкурса "Интервидение 2025" на премии Муз-ТВ - РИА Новости, 02.06.2025

SHAMAN представит песню для конкурса "Интервидение 2025" на премии Муз-ТВ

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представит песню для международного музыкального конкурса "Интервидение" на премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда" 7 РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:26:00+03:00

2025-06-02T13:26:00+03:00

2025-06-02T13:26:00+03:00

россия

shaman (ярослав дронов)

музыка

интервидение

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представит песню для международного музыкального конкурса "Интервидение" на премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда" 7 июня, сообщается в Telegram-канале конкурса. "Певец Shaman представит песню для конкурса "Интервидение-2025" уже 7 июня! Премьера состоится в эту субботу эксклюзивно на сцене юбилейной Премии "Муз-ТВ 2025", - говорится в сообщении. Как уточняется, Shaman готовит зрелищное выступление с масштабной визуализацией и неожиданным образом. "Это будет первое официальное представление конкурсной песни - историческое событие, которого ждёт вся страна!" - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250519/shaman-2017959471.html

россия

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Артем Смирнов

россия, shaman (ярослав дронов) , музыка, интервидение