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SHAMAN представит песню для конкурса "Интервидение 2025" на премии Муз-ТВ
SHAMAN представит песню для конкурса "Интервидение 2025" на премии Муз-ТВ - РИА Новости, 02.06.2025
SHAMAN представит песню для конкурса "Интервидение 2025" на премии Муз-ТВ
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представит песню для международного музыкального конкурса "Интервидение" на премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда" 7 РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:26:00+03:00
2025-06-02T13:26:00+03:00
2025-06-02T13:26:00+03:00
россия
shaman (ярослав дронов)
музыка
интервидение
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представит песню для международного музыкального конкурса "Интервидение" на премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда" 7 июня, сообщается в Telegram-канале конкурса. "Певец Shaman представит песню для конкурса "Интервидение-2025" уже 7 июня! Премьера состоится в эту субботу эксклюзивно на сцене юбилейной Премии "Муз-ТВ 2025", - говорится в сообщении. Как уточняется, Shaman готовит зрелищное выступление с масштабной визуализацией и неожиданным образом. "Это будет первое официальное представление конкурсной песни - историческое событие, которого ждёт вся страна!" - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250519/shaman-2017959471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, shaman (ярослав дронов) , музыка, интервидение
Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Музыка, ИнтерВидение
SHAMAN представит песню для конкурса "Интервидение 2025" на премии Муз-ТВ
SHAMAN презентует композицию для конкурса "Интервидение 2025" на премии Муз-ТВ