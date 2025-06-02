https://ria.ru/20250602/peregovory-2020552923.html
Фидан оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
Фидан оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Фидан оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле в понедельник прошли в "конструктивной атмосфере". РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:40:00+03:00
2025-06-02T20:40:00+03:00
2025-06-02T20:52:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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хакан фидан
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле в понедельник прошли в "конструктивной атмосфере"."Переговоры прошли в конструктивной атмосфере, и стороны закрепили договоренности, достигнутые в ходе первой встречи. Гуманитарный обмен расширяется, чтобы охватить новые категории и большее количество людей", - написал Фидан в соцсети Х.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул, турция, мид турции, хакан фидан
В мире, Россия, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Турция, МИД Турции, Хакан Фидан
Фидан оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
Фидан: стамбульские переговоры РФ и Украины прошли в конструктивной атмосфере