https://ria.ru/20250602/peregovory-2020552923.html

Фидан оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Фидан оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

Фидан оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле в понедельник прошли в "конструктивной атмосфере". РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:40:00+03:00

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле в понедельник прошли в "конструктивной атмосфере"."Переговоры прошли в конструктивной атмосфере, и стороны закрепили договоренности, достигнутые в ходе первой встречи. Гуманитарный обмен расширяется, чтобы охватить новые категории и большее количество людей", - написал Фидан в соцсети Х.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html

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Наталья Макарова

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