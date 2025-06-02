https://ria.ru/20250602/peregovory-2020532293.html

Слуцкий назвал второй раунд переговоров еще одним этапом на пути к миру

Слуцкий назвал второй раунд переговоров еще одним этапом на пути к миру - РИА Новости, 02.06.2025

Слуцкий назвал второй раунд переговоров еще одним этапом на пути к миру

Второй раунд стамбульских переговоров по украинскому конфликту стал еще одним этапом на пути движения к миру, важнейший итог - развитие договоренности по... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:57:00+03:00

2025-06-02T18:57:00+03:00

2025-06-02T18:57:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Второй раунд стамбульских переговоров по украинскому конфликту стал еще одним этапом на пути движения к миру, важнейший итог - развитие договоренности по продолжению масштабных обменов пленными, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Второй раунд Стамбула-2 стал еще одним этапом на пути движения к миру. Получили развитие договоренности по продолжению масштабных обменов пленными. Больные и тяжелораненые будут обмениваться по принципу "всех на всех". Еще больше российских солдат вернуться на родину. И это уже важнейший итог", - сказал он журналистам. Депутат напомнил, что Россия предложила краткосрочные периоды прекращения огня на отдельных участках фронта из гуманных соображений вывоза тел погибших. "Насколько украинская сторона пойдет на это и будет честно соблюдать "режим тишины" покажет, в том числе, готовность Киева к выработке дальнейших условий мирного завершения конфликта", - добавил Слуцкий. По словам парламентария, основной целью остается устранение первопричин украинского кризиса и обеспечение безопасности российских границ. "Делегация России передала проект меморандума по устойчивому урегулированию, украинские представители обещали изучить. Переговоры будут продолжены, как ожидается, в скором времени. Быстрых прорывов никто не ожидал. Продвижение идет поступательно, шаг за шагом. Это главное", - заключил он. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса". Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020526399.html

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