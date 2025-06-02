Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал второй раунд переговоров еще одним этапом на пути к миру - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020532293.html
Слуцкий назвал второй раунд переговоров еще одним этапом на пути к миру
Слуцкий назвал второй раунд переговоров еще одним этапом на пути к миру - РИА Новости, 02.06.2025
Слуцкий назвал второй раунд переговоров еще одним этапом на пути к миру
Второй раунд стамбульских переговоров по украинскому конфликту стал еще одним этапом на пути движения к миру, важнейший итог - развитие договоренности по... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:57:00+03:00
2025-06-02T18:57:00+03:00
в мире
россия
стамбул
украина
леонид слуцкий (политик)
сергей лавров
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_0:157:3013:1852_1920x0_80_0_0_8d5afa1ea7d37f9be0c2b7bb1ab694b3.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Второй раунд стамбульских переговоров по украинскому конфликту стал еще одним этапом на пути движения к миру, важнейший итог - развитие договоренности по продолжению масштабных обменов пленными, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Второй раунд Стамбула-2 стал еще одним этапом на пути движения к миру. Получили развитие договоренности по продолжению масштабных обменов пленными. Больные и тяжелораненые будут обмениваться по принципу "всех на всех". Еще больше российских солдат вернуться на родину. И это уже важнейший итог", - сказал он журналистам. Депутат напомнил, что Россия предложила краткосрочные периоды прекращения огня на отдельных участках фронта из гуманных соображений вывоза тел погибших. "Насколько украинская сторона пойдет на это и будет честно соблюдать "режим тишины" покажет, в том числе, готовность Киева к выработке дальнейших условий мирного завершения конфликта", - добавил Слуцкий. По словам парламентария, основной целью остается устранение первопричин украинского кризиса и обеспечение безопасности российских границ. "Делегация России передала проект меморандума по устойчивому урегулированию, украинские представители обещали изучить. Переговоры будут продолжены, как ожидается, в скором времени. Быстрых прорывов никто не ожидал. Продвижение идет поступательно, шаг за шагом. Это главное", - заключил он. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса". Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020526399.html
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f59ce21193157081f3fc205727144fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, стамбул, украина, леонид слуцкий (политик), сергей лавров, владимир путин, госдума рф, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Сергей Лавров, Владимир Путин, Госдума РФ, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Слуцкий назвал второй раунд переговоров еще одним этапом на пути к миру

Слуцкий: переговоры в Стамбуле стали еще одним этапом на пути движения к миру

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Второй раунд стамбульских переговоров по украинскому конфликту стал еще одним этапом на пути движения к миру, важнейший итог - развитие договоренности по продолжению масштабных обменов пленными, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Турция готова принять новый раунд переговоров в Стамбуле, сообщил источник
Вчера, 18:32
"Второй раунд Стамбула-2 стал еще одним этапом на пути движения к миру. Получили развитие договоренности по продолжению масштабных обменов пленными. Больные и тяжелораненые будут обмениваться по принципу "всех на всех". Еще больше российских солдат вернуться на родину. И это уже важнейший итог", - сказал он журналистам.
Депутат напомнил, что Россия предложила краткосрочные периоды прекращения огня на отдельных участках фронта из гуманных соображений вывоза тел погибших. "Насколько украинская сторона пойдет на это и будет честно соблюдать "режим тишины" покажет, в том числе, готовность Киева к выработке дальнейших условий мирного завершения конфликта", - добавил Слуцкий.
По словам парламентария, основной целью остается устранение первопричин украинского кризиса и обеспечение безопасности российских границ.
"Делегация России передала проект меморандума по устойчивому урегулированию, украинские представители обещали изучить. Переговоры будут продолжены, как ожидается, в скором времени. Быстрых прорывов никто не ожидал. Продвижение идет поступательно, шаг за шагом. Это главное", - заключил он.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
Вчера, 17:29
 
В миреРоссияСтамбулУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)Сергей ЛавровВладимир ПутинГосдума РФВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала