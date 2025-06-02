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Киев запросил встречу на уровне лидеров на переговорах с Россией в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
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18:11 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020519980.html
Киев запросил встречу на уровне лидеров на переговорах с Россией в Стамбуле
Киев запросил встречу на уровне лидеров на переговорах с Россией в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Киев запросил встречу на уровне лидеров на переговорах с Россией в Стамбуле
Украина запросила встречу на уровне лидеров в ходе переговоров в Стамбуле в понедельник, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:11:00+03:00
2025-06-02T18:11:00+03:00
россия
стамбул
украина
владимир мединский
хакан фидан
михаил галузин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Украина запросила встречу на уровне лидеров в ходе переговоров в Стамбуле в понедельник, сообщил телеканал TRT Haber. Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", отметил представитель МИД Турции Онджю Кечели. Переговоры шли больше часа, делегации разговаривали на русском языке, рассказал ранее РИА Новости источник. Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил в понедельник, что встреча делегаций России и Украины нацелена на обсуждение подготовки к возможной встрече на уровне лидеров. "По имеющейся информации, украинская сторона запросила встречу на уровне лидеров к концу июня", - говорится в сообщении телеканала. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020489069.html
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россия, стамбул, украина, владимир мединский, хакан фидан, михаил галузин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Михаил Галузин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Киев запросил встречу на уровне лидеров на переговорах с Россией в Стамбуле

Украина запросила встречу на уровне лидеров на переговорах с РФ к концу июня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Украина запросила встречу на уровне лидеров в ходе переговоров в Стамбуле в понедельник, сообщил телеканал TRT Haber.
Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", отметил представитель МИД Турции Онджю Кечели. Переговоры шли больше часа, делегации разговаривали на русском языке, рассказал ранее РИА Новости источник. Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил в понедельник, что встреча делегаций России и Украины нацелена на обсуждение подготовки к возможной встрече на уровне лидеров.
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"По имеющейся информации, украинская сторона запросила встречу на уровне лидеров к концу июня", - говорится в сообщении телеканала.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
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РоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийХакан ФиданМихаил ГалузинВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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