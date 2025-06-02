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Российских журналистов собирают на пресс-подход после переговоров - РИА Новости, 02.06.2025
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16:08 02.06.2025 (обновлено: 16:32 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487312.html
Российских журналистов собирают на пресс-подход после переговоров
Российских журналистов собирают на пресс-подход после переговоров - РИА Новости, 02.06.2025
Российских журналистов собирают на пресс-подход после переговоров
Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации РФ после переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
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2025-06-02T16:32:00+03:00
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
россия
стамбул
владимир мединский
игорь костюков (генштаб)
михаил галузин
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации РФ после переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа.Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
россия
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Журналисты в ожидании пресс-конференции российской делегации после завершившихся переговоров
Журналисты ждут возможности попасть на пресс-конференцию российской делегации после завершившихся переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, стамбул, владимир мединский, игорь костюков (генштаб), михаил галузин
Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Игорь Костюков (Генштаб), Михаил Галузин
Российских журналистов собирают на пресс-подход после переговоров

Российских журналистов собирают на пресс-подход после переговоров в Стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации РФ после переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
Вчера, 08:00
 
УкраинаВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеРоссияСтамбулВладимир МединскийИгорь Костюков (Генштаб)Михаил Галузин
 
 
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