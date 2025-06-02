https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487312.html

Российских журналистов собирают на пресс-подход после переговоров

Российских журналистов собирают на пресс-подход после переговоров - РИА Новости, 02.06.2025

Российских журналистов собирают на пресс-подход после переговоров

Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации РФ после переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:08:00+03:00

2025-06-02T16:08:00+03:00

2025-06-02T16:32:00+03:00

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

россия

стамбул

владимир мединский

игорь костюков (генштаб)

михаил галузин

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации РФ после переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа.Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

украина

россия

стамбул

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Журналисты в ожидании пресс-конференции российской делегации после завершившихся переговоров Журналисты ждут возможности попасть на пресс-конференцию российской делегации после завершившихся переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-02T16:08 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, стамбул, владимир мединский, игорь костюков (генштаб), михаил галузин