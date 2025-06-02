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Весь мир наблюдает за стамбульскими переговорами, заявил Фидан

Весь мир наблюдает за стамбульскими переговорами, заявил Фидан - РИА Новости, 02.06.2025

Весь мир наблюдает за стамбульскими переговорами, заявил Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что глаза всего мира нацелены на переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:24:00+03:00

2025-06-02T15:24:00+03:00

2025-06-02T15:24:00+03:00

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хакан фидан

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что глаза всего мира нацелены на переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле. "Эти переговоры во многом определяют нашу региональную, глобальную судьбу. Глаза всего мира нацелены на ваши переговоры, обсуждения", - сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины 2025-06-02T15:24 true PT3M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, россия, украина, хакан фидан, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025