https://ria.ru/20250602/peregovory-2020475867.html
Весь мир наблюдает за стамбульскими переговорами, заявил Фидан
Весь мир наблюдает за стамбульскими переговорами, заявил Фидан - РИА Новости, 02.06.2025
Весь мир наблюдает за стамбульскими переговорами, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что глаза всего мира нацелены на переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:24:00+03:00
2025-06-02T15:24:00+03:00
2025-06-02T15:24:00+03:00
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хакан фидан
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что глаза всего мира нацелены на переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле. "Эти переговоры во многом определяют нашу региональную, глобальную судьбу. Глаза всего мира нацелены на ваши переговоры, обсуждения", - сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины
Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины
2025-06-02T15:24
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, турция, россия, украина, хакан фидан, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Турция, Россия, Украина, Хакан Фидан, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Весь мир наблюдает за стамбульскими переговорами, заявил Фидан
Глава МИД Турции Фидан заявил о важности переговоров РФ и Украины для всего мила