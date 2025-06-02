Рейтинг@Mail.ru
Весь мир наблюдает за стамбульскими переговорами, заявил Фидан - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020475867.html
Весь мир наблюдает за стамбульскими переговорами, заявил Фидан
Весь мир наблюдает за стамбульскими переговорами, заявил Фидан - РИА Новости, 02.06.2025
Весь мир наблюдает за стамбульскими переговорами, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что глаза всего мира нацелены на переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:24:00+03:00
2025-06-02T15:24:00+03:00
в мире
турция
россия
украина
хакан фидан
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020472210_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f09ba6808c714cf984460407d43005b6.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что глаза всего мира нацелены на переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле. "Эти переговоры во многом определяют нашу региональную, глобальную судьбу. Глаза всего мира нацелены на ваши переговоры, обсуждения", - сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017508087.html
турция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины
Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины
2025-06-02T15:24
true
PT3M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020472210_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6b14d46944019ab9409b3fe63b309b8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, украина, хакан фидан, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Турция, Россия, Украина, Хакан Фидан, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Весь мир наблюдает за стамбульскими переговорами, заявил Фидан

Глава МИД Турции Фидан заявил о важности переговоров РФ и Украины для всего мила

Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что глаза всего мира нацелены на переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле.
«
"Эти переговоры во многом определяют нашу региональную, глобальную судьбу. Глаза всего мира нацелены на ваши переговоры, обсуждения", - сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Фидан обсудил с Каллас прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры
16 мая, 22:31
 
В миреТурцияРоссияУкраинаХакан ФиданПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала