https://ria.ru/20250602/peregovory-2020473161.html

Делегации России и Украины на переговорах сидят друг напротив друга

Делегации России и Украины на переговорах сидят друг напротив друга - РИА Новости, 02.06.2025

Делегации России и Украины на переговорах сидят друг напротив друга

Российская и украинская делегация на переговорах в Стамбуле сидят друг напротив друга, стол в форме буквы "П", во главе - турецкая сторона и глава МИД Хакан... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:09:00+03:00

2025-06-02T15:09:00+03:00

2025-06-02T15:12:00+03:00

в мире

украина

россия

владимир мединский

хакан фидан

рустем умеров

стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020471929_0:110:1281:830_1920x0_80_0_0_3f81a561880fcbe1584d6710c212935d.jpg

СТАМБУЛ, 2 июн – РИА Новости. Российская и украинская делегация на переговорах в Стамбуле сидят друг напротив друга, стол в форме буквы "П", во главе - турецкая сторона и глава МИД Хакан Фидан, следует из видео, показанных в эфире турецких СМИ. Стороны сидят друг напротив друга, во главе российской делегации - её глава Владимир Мединский, со стороны украинцев - министр обороны Украины Рустем Умеров. Российская делегация - в костюмах, украинская - частично в деловых костюмах, частично в военной форме. Глава российской делегации Мединский - в деловом костюме, Фидан - также, Умеров - в черной рубашке.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020470954.html

украина

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир мединский, хакан фидан, рустем умеров, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле