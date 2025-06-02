https://ria.ru/20250602/peregovory-2020473161.html
Делегации России и Украины на переговорах сидят друг напротив друга
Делегации России и Украины на переговорах сидят друг напротив друга - РИА Новости, 02.06.2025
Делегации России и Украины на переговорах сидят друг напротив друга
Российская и украинская делегация на переговорах в Стамбуле сидят друг напротив друга, стол в форме буквы "П", во главе - турецкая сторона и глава МИД Хакан... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:09:00+03:00
2025-06-02T15:09:00+03:00
2025-06-02T15:12:00+03:00
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стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн – РИА Новости. Российская и украинская делегация на переговорах в Стамбуле сидят друг напротив друга, стол в форме буквы "П", во главе - турецкая сторона и глава МИД Хакан Фидан, следует из видео, показанных в эфире турецких СМИ. Стороны сидят друг напротив друга, во главе российской делегации - её глава Владимир Мединский, со стороны украинцев - министр обороны Украины Рустем Умеров. Российская делегация - в костюмах, украинская - частично в деловых костюмах, частично в военной форме. Глава российской делегации Мединский - в деловом костюме, Фидан - также, Умеров - в черной рубашке.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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в мире, украина, россия, владимир мединский, хакан фидан, рустем умеров, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Россия, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Рустем Умеров, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Делегации России и Украины на переговорах сидят друг напротив друга
Делегации РФ и Украины на переговорах в Стамбуле сидят друг напротив друга