https://ria.ru/20250602/peregovory-2020461303.html
Подготовка к встрече российской и украинской делегаций еще идет
Подготовка к встрече российской и украинской делегаций еще идет - РИА Новости, 02.06.2025
Подготовка к встрече российской и украинской делегаций еще идет
Идёт подготовка ко встрече делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, турецкую делегацию представляют главы МИД, разведки и Генштаба армии, сообщил... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:41:00+03:00
2025-06-02T14:41:00+03:00
2025-06-02T14:51:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Идёт подготовка ко встрече делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, турецкую делегацию представляют главы МИД, разведки и Генштаба армии, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Делегации находятся во дворце Чираган. Идет подготовка ко встрече. В состав турецкой делегации входят министр иностранных дел Хакан Фидан, начальник генерального штаба Метин Гюрак и директор турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын", - сообщил собеседник агентства.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Стамбул, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Подготовка к встрече российской и украинской делегаций еще идет
Подготовка к встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле еще идет