https://ria.ru/20250602/peregovory-2020461303.html

Подготовка к встрече российской и украинской делегаций еще идет

Подготовка к встрече российской и украинской делегаций еще идет - РИА Новости, 02.06.2025

Подготовка к встрече российской и украинской делегаций еще идет

Идёт подготовка ко встрече делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, турецкую делегацию представляют главы МИД, разведки и Генштаба армии, сообщил... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:41:00+03:00

2025-06-02T14:41:00+03:00

2025-06-02T14:51:00+03:00

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в мире

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Идёт подготовка ко встрече делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, турецкую делегацию представляют главы МИД, разведки и Генштаба армии, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Делегации находятся во дворце Чираган. Идет подготовка ко встрече. В состав турецкой делегации входят министр иностранных дел Хакан Фидан, начальник генерального штаба Метин Гюрак и директор турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын", - сообщил собеседник агентства.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, стамбул, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле