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Подготовка к встрече российской и украинской делегаций еще идет - РИА Новости, 02.06.2025
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14:41 02.06.2025 (обновлено: 14:51 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020461303.html
Подготовка к встрече российской и украинской делегаций еще идет
Подготовка к встрече российской и украинской делегаций еще идет - РИА Новости, 02.06.2025
Подготовка к встрече российской и украинской делегаций еще идет
Идёт подготовка ко встрече делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, турецкую делегацию представляют главы МИД, разведки и Генштаба армии, сообщил... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:41:00+03:00
2025-06-02T14:51:00+03:00
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украина
стамбул
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Идёт подготовка ко встрече делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, турецкую делегацию представляют главы МИД, разведки и Генштаба армии, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Делегации находятся во дворце Чираган. Идет подготовка ко встрече. В состав турецкой делегации входят министр иностранных дел Хакан Фидан, начальник генерального штаба Метин Гюрак и директор турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын", - сообщил собеседник агентства.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, стамбул, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Стамбул, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Подготовка к встрече российской и украинской делегаций еще идет

Подготовка к встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле еще идет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧлены украинской делегации на территории дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины
Члены украинской делегации на территории дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Члены украинской делегации на территории дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Идёт подготовка ко встрече делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, турецкую делегацию представляют главы МИД, разведки и Генштаба армии, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Делегации находятся во дворце Чираган. Идет подготовка ко встрече. В состав турецкой делегации входят министр иностранных дел Хакан Фидан, начальник генерального штаба Метин Гюрак и директор турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын", - сообщил собеседник агентства.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Члены украинской делегации на территории дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Некоторые члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
Вчера, 13:10
 
РоссияУкраинаСтамбулВ миреВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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