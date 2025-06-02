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Российская делегация может сделать заявление после переговоров - РИА Новости, 02.06.2025
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13:21 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020436180.html
Российская делегация может сделать заявление после переговоров
Российская делегация может сделать заявление после переговоров - РИА Новости, 02.06.2025
Российская делегация может сделать заявление после переговоров
Российская делегация может сделать заявление после переговоров с представителями Киева в Стамбуле, рассказал РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:21:00+03:00
2025-06-02T13:21:00+03:00
россия
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир мединский
украина
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Российская делегация может сделать заявление после переговоров с представителями Киева в Стамбуле, рассказал РИА Новости осведомленный источник."Предположительно, после переговоров", — так он ответил на вопрос, возможно ли заявление российской делегации.Перед переговорами заявлений не ожидается, добавил собеседник агентства.Другой источник сообщил РИА Новости, что глава делегации Владимир Мединский проведет контакты на полях переговоров. Второй раунд российско-украинских переговоров должен начаться во дворце Чираган в Стамбуле в 13:00. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером.Ее состав тот же, что и в предыдущем раунде: помимо Мединского, это заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились провести масштабный — тысячу на тысячу человек обмен пленными (он состоялся с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.Новый раунд предполагает обмен меморандумами о подходах к переговорному процессу, которые подготовили обе стороны.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
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Прибытие делегации России на место проведения переговоров с Украиной в Стамбуле
Делегация России прибыла на место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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россия, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский, украина
Россия, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Мединский, Украина
Российская делегация может сделать заявление после переговоров

Российская делегация может сделать заявление после переговоров с Украиной

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским перед началом второго раунда переговоров в Стамбуле
Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским перед началом второго раунда переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским перед началом второго раунда переговоров в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Российская делегация может сделать заявление после переговоров с представителями Киева в Стамбуле, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
"Предположительно, после переговоров", — так он ответил на вопрос, возможно ли заявление российской делегации.
Перед переговорами заявлений не ожидается, добавил собеседник агентства.
Другой источник сообщил РИА Новости, что глава делегации Владимир Мединский проведет контакты на полях переговоров.
Второй раунд российско-украинских переговоров должен начаться во дворце Чираган в Стамбуле в 13:00. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером.
Ее состав тот же, что и в предыдущем раунде: помимо Мединского, это заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
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Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились провести масштабный — тысячу на тысячу человек обмен пленными (он состоялся с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.
Новый раунд предполагает обмен меморандумами о подходах к переговорному процессу, которые подготовили обе стороны.
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