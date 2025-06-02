https://ria.ru/20250602/peregovory-2020436180.html

Российская делегация может сделать заявление после переговоров

Российская делегация может сделать заявление после переговоров - РИА Новости, 02.06.2025

Российская делегация может сделать заявление после переговоров

Российская делегация может сделать заявление после переговоров с представителями Киева в Стамбуле, рассказал РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:21:00+03:00

2025-06-02T13:21:00+03:00

2025-06-02T13:21:00+03:00

россия

стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

владимир мединский

украина

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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Российская делегация может сделать заявление после переговоров с представителями Киева в Стамбуле, рассказал РИА Новости осведомленный источник."Предположительно, после переговоров", — так он ответил на вопрос, возможно ли заявление российской делегации.Перед переговорами заявлений не ожидается, добавил собеседник агентства.Другой источник сообщил РИА Новости, что глава делегации Владимир Мединский проведет контакты на полях переговоров. Второй раунд российско-украинских переговоров должен начаться во дворце Чираган в Стамбуле в 13:00. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером.Ее состав тот же, что и в предыдущем раунде: помимо Мединского, это заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились провести масштабный — тысячу на тысячу человек обмен пленными (он состоялся с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.Новый раунд предполагает обмен меморандумами о подходах к переговорному процессу, которые подготовили обе стороны.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие делегации России на место проведения переговоров с Украиной в Стамбуле Делегация России прибыла на место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-02T13:21 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский, украина