Российская делегация может сделать заявление после переговоров
Российская делегация может сделать заявление после переговоров с Украиной
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским перед началом второго раунда переговоров в Стамбуле
Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским перед началом второго раунда переговоров в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Российская делегация может сделать заявление после переговоров с представителями Киева в Стамбуле, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
"Предположительно, после переговоров", — так он ответил на вопрос, возможно ли заявление российской делегации.
Перед переговорами заявлений не ожидается, добавил собеседник агентства.
Другой источник сообщил РИА Новости, что глава делегации Владимир Мединский проведет контакты на полях переговоров.
Второй раунд российско-украинских переговоров должен начаться во дворце Чираган в Стамбуле в 13:00. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером.
Ее состав тот же, что и в предыдущем раунде: помимо Мединского, это заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились провести масштабный — тысячу на тысячу человек обмен пленными (он состоялся с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.
Новый раунд предполагает обмен меморандумами о подходах к переговорному процессу, которые подготовили обе стороны.