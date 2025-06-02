https://ria.ru/20250602/peregovory-2020432485.html
Делегации России и Украины собрались на месте переговоров в Стамбуле
Делегации России и Украины собрались на месте переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Делегации России и Украины собрались на месте переговоров в Стамбуле
Российская и украинская делегации собрались на месте проведения переговоров в Стамбуле, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:00:00+03:00
2025-06-02T13:00:00+03:00
2025-06-02T13:37:00+03:00
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владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Российская и украинская делегации собрались на месте проведения переговоров в Стамбуле, сообщил корреспондент РИА Новости.Первыми к дворцу Чираган, где должна состояться встреча, приехали представители Москвы.Также в резиденцию прибыли руководитель разведки Турции Ибрагим Калын и представители Минобороны республики. Со вступительным словом перед началом встречи должен выступить глава МИД страны Хакан Фидан.В воскресенье вечером помощник президента Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной.На встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.По информации Reuters, Киев, в свою очередь, предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, выдвинутыми ранее. Украина настаивает на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций.Состав отечественной делегации тот же, что и в предыдущем раунде: Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250602/vremya-2020429307.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Прибытие делегации России на место проведения переговоров с Украиной в Стамбуле
Делегация России прибыла на место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-02T13:00
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Прибытие делегации Украины к месту проведения переговоров с Россией в Стамбуле
Делегация Украины прибыла к месту проведения второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-02T13:00
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Российская и украинская делегации собрались на месте проведения переговоров в Стамбуле, сообщил корреспондент РИА Новости.
Первыми к дворцу Чираган, где должна состояться встреча, приехали представители Москвы.
Также в резиденцию прибыли руководитель разведки Турции Ибрагим Калын и представители Минобороны республики. Со вступительным словом перед началом встречи должен выступить глава МИД страны Хакан Фидан.
В воскресенье вечером помощник президента Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной.
На встрече Москва
передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
По информации Reuters, Киев, в свою очередь, предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, выдвинутыми ранее. Украина настаивает на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций.
Состав отечественной делегации тот же, что и в предыдущем раунде: Мединский
, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков
и замминистра обороны Александр Фомин
.
Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева
состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.