Рейтинг@Mail.ru
Делегации России и Украины собрались на месте переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 02.06.2025 (обновлено: 13:37 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020432485.html
Делегации России и Украины собрались на месте переговоров в Стамбуле
Делегации России и Украины собрались на месте переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Делегации России и Украины собрались на месте переговоров в Стамбуле
Российская и украинская делегации собрались на месте проведения переговоров в Стамбуле, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:00:00+03:00
2025-06-02T13:37:00+03:00
в мире
украина
россия
стамбул
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020429899_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e33fbd5d4d34f10437bcb8e78038bc2.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Российская и украинская делегации собрались на месте проведения переговоров в Стамбуле, сообщил корреспондент РИА Новости.Первыми к дворцу Чираган, где должна состояться встреча, приехали представители Москвы.Также в резиденцию прибыли руководитель разведки Турции Ибрагим Калын и представители Минобороны республики. Со вступительным словом перед началом встречи должен выступить глава МИД страны Хакан Фидан.В воскресенье вечером помощник президента Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной.На встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.По информации Reuters, Киев, в свою очередь, предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, выдвинутыми ранее. Украина настаивает на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций.Состав отечественной делегации тот же, что и в предыдущем раунде: Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/vremya-2020429307.html
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
украина
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие делегации России на место проведения переговоров с Украиной в Стамбуле
Делегация России прибыла на место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-02T13:00
true
PT0M28S
Прибытие делегации Украины к месту проведения переговоров с Россией в Стамбуле
Делегация Украины прибыла к месту проведения второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-02T13:00
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020429899_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_57fc96477ec9085ffe04be9bd5adde4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

Делегации России и Украины собрались на месте переговоров в Стамбуле

Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Российская и украинская делегации собрались на месте проведения переговоров в Стамбуле, сообщил корреспондент РИА Новости.
Первыми к дворцу Чираган, где должна состояться встреча, приехали представители Москвы.
Также в резиденцию прибыли руководитель разведки Турции Ибрагим Калын и представители Минобороны республики. Со вступительным словом перед началом встречи должен выступить глава МИД страны Хакан Фидан.
Выезд российской делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Российская делегация надеется, что встреча с Украиной начнется вовремя
Вчера, 12:40
В воскресенье вечером помощник президента Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной.
На встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
По информации Reuters, Киев, в свою очередь, предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, выдвинутыми ранее. Украина настаивает на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций.
Состав отечественной делегации тот же, что и в предыдущем раунде: Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулВладимир МединскийВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала