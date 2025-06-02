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Представители Минобороны Турции прибыли в дворец Чираган

Представители Минобороны Турции прибыли в дворец Чираган - РИА Новости, 02.06.2025

Представители Минобороны Турции прибыли в дворец Чираган

Представители министерства обороны Турции прибыли во дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:08:00+03:00

2025-06-02T11:08:00+03:00

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турция

стамбул

россия

в мире

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Представители министерства обороны Турции прибыли во дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости.Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, начало переговоров запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.Автомобиль представительского класса прибыл во дворец около 11.00 мск в сопровождении полицейских на мотоциклах.Полиция у въезда во дворец пытается регулировать трафик и запрещает парковаться автомобилям на трехполосной дороге у дворца.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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Прибытие представителей Минобороны Турции во дворец Чираган в Стамбуле Представители Минобороны Турции прибыли в дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры России и Украины, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-02T11:08 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, стамбул, россия, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле