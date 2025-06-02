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Представители Минобороны Турции прибыли в дворец Чираган - РИА Новости, 02.06.2025
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11:08 02.06.2025 (обновлено: 11:28 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020406171.html
Представители Минобороны Турции прибыли в дворец Чираган
Представители Минобороны Турции прибыли в дворец Чираган - РИА Новости, 02.06.2025
Представители Минобороны Турции прибыли в дворец Чираган
Представители министерства обороны Турции прибыли во дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
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2025-06-02T11:28:00+03:00
турция
стамбул
россия
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Представители министерства обороны Турции прибыли во дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости.Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, начало переговоров запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.Автомобиль представительского класса прибыл во дворец около 11.00 мск в сопровождении полицейских на мотоциклах.Полиция у въезда во дворец пытается регулировать трафик и запрещает парковаться автомобилям на трехполосной дороге у дворца.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Прибытие представителей Минобороны Турции во дворец Чираган в Стамбуле
Представители Минобороны Турции прибыли в дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры России и Украины, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, стамбул, россия, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Турция, Стамбул, Россия, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Представители Минобороны Турции прибыли в дворец Чираган

Представители Минобороны Турции прибыли в дворец Чираган, где пройдут переговоры

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Представители министерства обороны Турции прибыли во дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, начало переговоров запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.
Автомобиль представительского класса прибыл во дворец около 11.00 мск в сопровождении полицейских на мотоциклах.
Полиция у въезда во дворец пытается регулировать трафик и запрещает парковаться автомобилям на трехполосной дороге у дворца.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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ТурцияСтамбулРоссияВ миреВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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