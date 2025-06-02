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Переговоры России и Украины начнутся в 13:00 мск, подтвердил источник - РИА Новости, 02.06.2025
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10:22 02.06.2025 (обновлено: 10:44 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020396739.html
Переговоры России и Украины начнутся в 13:00 мск, подтвердил источник
Переговоры России и Украины начнутся в 13:00 мск, подтвердил источник - РИА Новости, 02.06.2025
Переговоры России и Украины начнутся в 13:00 мск, подтвердил источник
Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. РИА Новости, 02.06.2025
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/vremja-2020398606.html
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в мире, россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины начнутся в 13:00 мск, подтвердил источник

Переговоры России и Украины начнутся под председательством Фидана в 13:00 мск

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Второй раунд переговоров России и Украины
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Организаторы заявляют о полной готовности к переговорам России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Организаторы заявили о полной готовности к переговорам по Украине
Вчера, 10:30
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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