https://ria.ru/20250602/peregovory-2020396739.html
Переговоры России и Украины начнутся в 13:00 мск, подтвердил источник
Переговоры России и Украины начнутся в 13:00 мск, подтвердил источник - РИА Новости, 02.06.2025
Переговоры России и Украины начнутся в 13:00 мск, подтвердил источник
Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:22:00+03:00
2025-06-02T10:22:00+03:00
2025-06-02T10:44:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250602/vremja-2020398606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины начнутся в 13:00 мск, подтвердил источник
Переговоры России и Украины начнутся под председательством Фидана в 13:00 мск