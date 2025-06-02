https://ria.ru/20250602/peregovory-2020396739.html

Переговоры России и Украины начнутся в 13:00 мск, подтвердил источник

Переговоры России и Украины начнутся в 13:00 мск, подтвердил источник - РИА Новости, 02.06.2025

Переговоры России и Украины начнутся в 13:00 мск, подтвердил источник

Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:22:00+03:00

2025-06-02T10:22:00+03:00

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/vremja-2020398606.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле