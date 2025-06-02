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Глава МИД Турции планирует подключиться к переговорам России и Украины - РИА Новости, 02.06.2025
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09:38 02.06.2025 (обновлено: 10:45 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020388257.html
Глава МИД Турции планирует подключиться к переговорам России и Украины
Глава МИД Турции планирует подключиться к переговорам России и Украины - РИА Новости, 02.06.2025
Глава МИД Турции планирует подключиться к переговорам России и Украины
Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует подключиться к переговорам РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:38:00+03:00
2025-06-02T10:45:00+03:00
в мире
турция
россия
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
хакан фидан
михаил галузин
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует подключиться к переговорам РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск."Планирует подключиться", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности участия Фидана в переговорах в Стамбуле.В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020349062.html
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в мире, турция, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, хакан фидан, михаил галузин, владимир мединский, стамбул, оон
В мире, Турция, Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Хакан Фидан, Михаил Галузин, Владимир Мединский, Стамбул, ООН
Глава МИД Турции планирует подключиться к переговорам России и Украины

Фидан планирует подключиться к переговорам России и Украины в Стамбуле

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует подключиться к переговорам РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
Вчера, 08:00
"Планирует подключиться", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности участия Фидана в переговорах в Стамбуле.
В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Мединский рассказал о настрое перед переговорами в Стамбуле
1 июня, 22:25
 
В миреТурцияРоссияУкраинаВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеХакан ФиданМихаил ГалузинВладимир МединскийСтамбулООН
 
 
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