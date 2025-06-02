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Руденко не видит альтернативы Стамбулу для переговоров России и Украины

Руденко не видит альтернативы Стамбулу для переговоров России и Украины - РИА Новости, 02.06.2025

Руденко не видит альтернативы Стамбулу для переговоров России и Украины

Альтернативные Стамбулу площадки для переговоров России и Украины пока не требуются, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T06:09:00+03:00

2025-06-02T06:09:00+03:00

2025-06-02T06:09:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Альтернативные Стамбулу площадки для переговоров России и Украины пока не требуются, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Ранее источник сообщил РИА Новости, что российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры. При этом источник в турецком МИД сообщил РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. "В настоящее время наши китайские друзья рассчитывают, что та платформа, которая существует и с которой согласны обе стороны, а именно стамбульская платформа, является той самой площадкой, где есть шанс достичь договоренности", - заявил Руденко на полях конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине в ответ на вопрос о том, не предлагает ли Китай свою площадку для российско-украинских переговоров. По его словам, "предлагать же в такой момент какие-то альтернативные площадки, как мне представляется, не совсем рационально". Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве. Папа Римский Лев XIV ранее подтверждал готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250602/rudenko-2020361226.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020368497.html

https://ria.ru/20250602/turtsiya-2020364735.html

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