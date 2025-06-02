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Стамбульская ловушка готова: страна может распасться - РИА Новости, 02.06.2025
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08:00 02.06.2025 (обновлено: 08:01 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться - РИА Новости, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
Сегодня должен пройти второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле. Какой багаж привезут с собой все участники конфликта? РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T08:00:00+03:00
2025-06-02T08:01:00+03:00
аналитика
россия
москва
украина
владимир мединский
василий небензя
вооруженные силы украины
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Сегодня должен пройти второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле. Какой багаж привезут с собой все участники конфликта?В чемоданах киевского режима, при таможенном досмотре, находим:В чемоданах российской стороны обнаруживаем вещи прямо противоположные:Европа пытается протиснуться за стол мирных переговоров, размахивая немецкими дальнобойными ракетами "Таурус". Рассудительные турки просят не пускать европейцев на переговоры ни в каком виде — пусть посидят в прихожей, остынут. Самый первый Стамбул они уже сорвали, сейчас им этого разрешать нельзя.Наиболее легкий багаж — у американцев, им просто хочется побыстрее и подальше уйти от конфликта, устроенного предыдущей администрацией.Как бы ни прошли переговоры, сам факт их проведения для киевской хунты — словно острый нож. Там всю последнюю неделю разгоняли зраду о некоей "ловушке", которую им подстраивает Москва.Умоляли заменить Владимира Мединского — натурально, ума не хватает с ним дискутировать. Получив в ответ презрительное молчание, занесли Мединского и его семью на "Миротворец" и принялись сыпать угрозами в стиле дворовой гопоты.Требовали от Москвы прислать свой меморандум — разумеется, для того, чтобы сразу же, в нарушение всех правил дипломатии, его опубликовать. В ответ тот же молчаливый отказ. Ну что ж, утерлись.Накануне переговоров отметились терактами с подрывом поездов в Курской и Брянской областях и налетами дронов с фур. В общем, делали все, чтобы переговоры сорвать. Но если киевских так от этой идеи корежит, значит, Москва все делает правильно — и клиентов надо дожимать.Задачи российской стороны совершенно открыто, безо всяких ловушек сформулировал представитель России в ООН Василий Небензя. Прекращение огня будет возможно только при полной остановке западной военной помощи и мобилизации на Украине. Второго "Минска" не будет — хватит, нахлебались. Мирные переговоры — отнюдь не помеха боевым действиям ВС РФ, которые ускоренным темпом превращают восток Украины в буферную зону. Кстати, точные границы ее не определены и могут продлеваться на запад по мере успехов наших военных."Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты", — уныло констатировало агентство "Ассошиэйтед Пресс".А немецкие патроны киевской хунты в красках расписали будущее своих подопечных: "Правительство (Украины. — Прим. ред.) может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы, которые продолжат сражаться против России, группы, которые сдадутся, и солдат, которые станут искать спасения в сотрудничестве (с Россией. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Украина превратится во множество фронтов, воюющих друг с другом. &lt;...&gt; Страна может распасться на части". Настоящая ловушка, однако, в другом. Переговоры могут стать опасными лишь для отдельных, особенно ненавистных украинскому народу членов киевской хунты. А вот если тамошние деятели переговоры сорвут, тогда неприятная перспектива с развалом страны настигнет их гораздо раньше.Но разве Москва загнала их в эту ловушку? Мы же на каждом этапе предупреждали, что дальше будет хуже. Поистине, кого боги хотят наказать, того лишают разума.
https://ria.ru/20250601/delegatsiya-2020294394.html
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Виктория Никифорова
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Виктория Никифорова
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аналитика, россия, москва, украина, владимир мединский, василий небензя, вооруженные силы украины
Аналитика, Россия, Москва, Украина, Владимир Мединский, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины

Стамбульская ловушка готова: страна может распасться

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Сегодня должен пройти второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле. Какой багаж привезут с собой все участники конфликта?
В чемоданах киевского режима, при таможенном досмотре, находим:
  • абсолютный исторический антирекорд по демографии. Более миллиона только боевых потерь и десятки миллионов беженцев. В сущности, украинская нация, не успев родиться, подписалась на суицид;
  • разбитую в хлам экономику — страну от дефолта удерживает только спонсорская помощь Запада, а та висит на волоске;
  • территориальные потери — около 20 процентов от всей площади страны;
  • чудовищную репутацию в глазах мирового сообщества. То, что "Украина — коррупционная черная дыра", признали уже даже на Западе;
  • деморализацию ВСУ, разбегающихся и отступающих на запад. Единственное, что Киев может противопоставить успехам ВС РФ, это теракты по нашим мирным гражданам. В свою очередь, теракты еще больше уничтожают репутацию этого территориального новообразования;
  • снижение культурной планки, которое сказывается уже на самом верху — на стиле ведения переговоров.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры, сообщил источник
1 июня, 15:42
В чемоданах российской стороны обнаруживаем вещи прямо противоположные:
  • невиданное сплочение россиян, объединенных простой и вечной идеей защиты своей страны;
  • поразительные успехи на экономическом фронте — за годы СВО наша страна стала четвертой экономикой мира, а россияне без труда накопили на депозитах почти 60 триллионов рублей — цифра просто непредставимая для нас раньше;
  • не останавливающееся ни на день продвижение российских военных. Погуглите: Новополь, Алексеевка, Водолаги — это только те населенные пункты, которые мы освободили вчера;
  • твердое понимание того, что новых Минских соглашений нам больше не всучат;
  • репутацию надежного партнера и доброго друга для подавляющего большинства народов мира;
  • высочайший уровень стратегического планирования и общего образования — это проявилось, в частности, в той элегантности, с которой Владимир Мединский давал уроки истории украинским контрагентам. Можно понять ужас киевской хунты — руководитель российской делегации не просто жесткий переговорщик, на его фоне киевские выглядят невежественными и бездарными провинциалами в плохо пошитых костюмах, просто обреченными все слить и даже не понять, а что случилось.
Европа пытается протиснуться за стол мирных переговоров, размахивая немецкими дальнобойными ракетами "Таурус". Рассудительные турки просят не пускать европейцев на переговоры ни в каком виде — пусть посидят в прихожей, остынут. Самый первый Стамбул они уже сорвали, сейчас им этого разрешать нельзя.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Турции призвали выгнать одну из делегаций с переговоров в Стамбуле
1 июня, 04:07
Наиболее легкий багаж — у американцев, им просто хочется побыстрее и подальше уйти от конфликта, устроенного предыдущей администрацией.
Как бы ни прошли переговоры, сам факт их проведения для киевской хунты — словно острый нож. Там всю последнюю неделю разгоняли зраду о некоей "ловушке", которую им подстраивает Москва.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Австрии предрекли Зеленскому страшную судьбу после переговоров в Стамбуле
1 июня, 06:14
Умоляли заменить Владимира Мединского — натурально, ума не хватает с ним дискутировать. Получив в ответ презрительное молчание, занесли Мединского и его семью на "Миротворец" и принялись сыпать угрозами в стиле дворовой гопоты.
Требовали от Москвы прислать свой меморандум — разумеется, для того, чтобы сразу же, в нарушение всех правил дипломатии, его опубликовать. В ответ тот же молчаливый отказ. Ну что ж, утерлись.
Накануне переговоров отметились терактами с подрывом поездов в Курской и Брянской областях и налетами дронов с фур. В общем, делали все, чтобы переговоры сорвать. Но если киевских так от этой идеи корежит, значит, Москва все делает правильно — и клиентов надо дожимать.
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
"Никто ничего не понимал". Что известно о крушении поездов
1 июня, 13:51
Задачи российской стороны совершенно открыто, безо всяких ловушек сформулировал представитель России в ООН Василий Небензя. Прекращение огня будет возможно только при полной остановке западной военной помощи и мобилизации на Украине. Второго "Минска" не будет — хватит, нахлебались. Мирные переговоры — отнюдь не помеха боевым действиям ВС РФ, которые ускоренным темпом превращают восток Украины в буферную зону. Кстати, точные границы ее не определены и могут продлеваться на запад по мере успехов наших военных.
"Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты", — уныло констатировало агентство "Ассошиэйтед Пресс".
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Совфеде заявили, что Россия ответит на все атаки ВСУ
1 июня, 16:12
А немецкие патроны киевской хунты в красках расписали будущее своих подопечных: "Правительство (Украины. — Прим. ред.) может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы, которые продолжат сражаться против России, группы, которые сдадутся, и солдат, которые станут искать спасения в сотрудничестве (с Россией. — Прим. ред.). <...> Украина превратится во множество фронтов, воюющих друг с другом. <...> Страна может распасться на части".
Настоящая ловушка, однако, в другом. Переговоры могут стать опасными лишь для отдельных, особенно ненавистных украинскому народу членов киевской хунты. А вот если тамошние деятели переговоры сорвут, тогда неприятная перспектива с развалом страны настигнет их гораздо раньше.
Но разве Москва загнала их в эту ловушку? Мы же на каждом этапе предупреждали, что дальше будет хуже. Поистине, кого боги хотят наказать, того лишают разума.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
СМИ заговорили о "четком" сигнале Путина Западу по Украине
1 июня, 09:25
 
АналитикаРоссияМоскваУкраинаВладимир МединскийВасилий НебензяВооруженные силы Украины
 
 
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