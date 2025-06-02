https://ria.ru/20250602/pavlik-2019085307.html

Золоторудная компания "Павлик"

Золоторудная компания "Павлик" - РИА Новости, 02.06.2025

Золоторудная компания "Павлик"

Золоторудная компания "Павлик" – одно из крупнейших золотодобывающих предприятий на Дальнем Востоке. Согласно рейтингу издательства "Золото и технологии", по... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:54:00+03:00

2025-06-02T11:54:00+03:00

2025-06-02T13:08:00+03:00

справки

россия

дальний восток

золоторудная компания "павлик"

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Золоторудная компания "Павлик" – одно из крупнейших золотодобывающих предприятий на Дальнем Востоке. Согласно рейтингу издательства "Золото и технологии", по итогам 2024 года "Павлик" занял шестое место в топ-10 золотодобывающих компаний России. Входит в портфель проектов под управлением инвестиционной компании "Арлан", которая была образована в 1990 году и за десятилетия работы на российском рынке сумела завоевать лидирующие позиции в сфере управления активами. История названия компании "Павлик" берет свое начало еще в 1940-х годах. В 1941 году геолог Дмитрий Асеев открыл несколько золотоносных ручьев на реке Омчак в Магаданской области, один из которых назвал в честь своего сына – Павликом. Через год другой геолог – Евгений Машко – обнаружил в районе золотоносного ручья Павлик месторождение рудного золота, получившее одноименное название. Уже в наши дни, в современной России, компания, приступившая к промышленной разработке месторождения, не стала менять традицию и выбрала себе имя "Павлик".С момента открытия месторождения и последующих этапов исследований геологическое изучение Павлика было направлено на поиски, разведку и оценку золото-кварц-сульфидных руд. В разные годы по этим зонам подсчитывали и пытались переоценить запасы для открытой отработки. Впервые запасы месторождения Павлик были утверждены Всесоюзной комиссией по запасам полезных ископаемых СССР в 1952 году и составили 45 тонн. Впоследствии запасы месторождения неоднократно рассматривались и утверждались в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, однако в 1973 году по технико-экономическим причинам были переведены в забалансовые.Опытно-промышленная отработка месторождения Павлик началась в 1989 году с запуском рудника имени Матросова (ныне ПАО "Полюс") и продолжалась три года. За это время из наиболее богатых рудных зон открытым способом было добыто около 175 килограммов золота.На протяжении нескольких лет Павлик находился в госрезерве с забалансовыми запасами в 57 тонн золота категорий С1+С2. В 1995 году лицензия на разработку месторождения была выставлена на торги, после чего ее получила золоторудная компания "Павлик". Активное геологическое изучение началось в 2007 году, когда акционером компании стала инвестиционная группа "Арлан". Первоначальной целью работ на золоторудном месторождении Павлик специалисты компании обозначили составление технико-экономического обоснования постоянных кондиций, подсчет и утверждение запасов золота в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. В 2013 году по итогам проведения масштабных геологоразведочных работ был произведен подсчет, в результате которого балансовые запасы составили 154 тонны золота. По результатам разведки в октябре 2018 года суммарные балансовые запасы категорий С1+С2 на месторождении выросли до 186 тонн золота, 176 тонн из которых относятся к категории С1.Параллельно с разведкой шло строительство горно-обогатительного комбината "Павлик". В 2012 году началось строительство перерабатывающего производства – золотоизвлекательной фабрики. Оборудование и системы автоматизации для фабрики поставляла транснациональная компания FLSmidth, занимающаяся разработкой технологий и производством оборудования для горнодобывающей, обогатительной и цементной промышленности.В 2014 году завершилось строительство общежития и административных объектов вахтового поселка. Была также введена в эксплуатацию и подключена к сетям Магаданэнерго подстанция "Павлик".В конце 2014 года началось промышленное освоение месторождения. Несмотря на относительную сложность горно-геологического строения, месторождение Павлик позволяет вести добычу открытым способом.1 июля 2015 года состоялась первая плавка с получением первого слитка, а уже 15 августа был официально запущен горно-обогатительный комбинат "Павлик". Пусконаладочные работы были завершены в январе 2016 года. В начале 2017 года фабрика вышла на проектную годовую производительность по переработке пяти миллионов тонн руды и производству 6,5 тонны золота. Особенностью месторождения Павлик являются его упорные, углистые, сложные по технологии обогащения руды с низкими содержаниями золота. Из-за данной специфики потребовалась разработка эффективной технологии высокого извлечения, чтобы отработка месторождения была экономически выгодной. Совместно с институтом "Технологии обогащения минерального сырья" специалисты предприятия создали технологию переработки упорного углистого флотационного концентрата, которая позволяет достигать стабильного уровня извлечения до 82% и предусматривает применение экономичных реагентов российского производства. Разработанные технологии успешно были внедрены на золотоизвлекательной фабрике "Павлик".По итогам 2017 года золотодобывающая компания "Павлик" произвела 6,54 тонны драгоценного металла, по итогам 2018 года – 6,56 тонны золота. Ресурсная база месторождения позволяла наращивать объемы переработки, поэтому в январе 2019 года решено было строить вторую очередь предприятия. В сентябре 2019 года компания "Павлик", правительство Магаданской области, Минвостокразвития РФ, ПАО "РусГидро" и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта строительства второй очереди горно-обогатительного комбината "Павлик". В ноябре следующего года компания получила разрешение на расширение комбината на одноименном месторождении, и уже в декабре Газпромбанк предоставил финансирование для строительства второй очереди золотоизвлекательной фабрики и вспомогательной инфраструктуры комбината (закупка карьерной техники, расширение вахтового поселка и др.), расширение имеющегося карьера.В 2021 году начались строительно-монтажные работы, в ходе которых участники проекта столкнулись с рядом трудностей. Сначала свои ограничения вносила пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, потом – антироссийские санкции. Проект покинули иностранные специалисты, которые курировали настройку технологического оборудования, кроме того, предприятие недополучило большой объем оборудования. Однако сотрудники компании справились со всеми вызовами. Часть материалов и оборудования еще на этапе проекта были заменены на российские аналоги, также сотрудники компании наладили каналы доставки оборудования из дружественных стран, преимущественно из Китая. В итоге все строительно-монтажные работы были проведены в рекордно короткие сроки – за три года.В мае 2022 года была запущена еще одна новация – на предприятии заработала лаборатория гамма-активационного анализа золотосодержащих руд. В связи с ростом объемов горных и буровых работ на действующем предприятии комбината "Павлик" и строительстве второй очереди многократно увеличились объемы опробования руд. Потребовался более оперативный и недорогой метод анализа проб – гамма-активационный, суть которого заключается в облучении проб жестким тормозным излучением ускорителя электронов и измерении ядер золота с помощью гамма-спектрометра. Оборудование для новой лаборатории было изготовлено российским научно-производственным предприятием "Корад".В мае 2023 года в режиме пусконаладочных работ заработала вторая очередь золотоизвлекательной фабрики "Павлик". 11 сентября того же года на Восточном экономическом форуме состоялся ее официальный запуск. В церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Осенью 2024 года было окончательно закончено строительство второй очереди золотоизвлекательной фабрики и объектов горно-обогатительного комбината. Технологическая схема была полностью готова для эксплуатации – ее заложенная производительность составила семь миллионов тонн. Когда вторая очередь выйдет на проектную мощность, общий объем переработки руды на предприятии увеличится до 12 миллионов тонн, а производство лигатурного золота возрастет до 13 тонн в год.В настоящее время горно-обогатительный комбинат "Павлик" по праву занимает место в десятке крупнейших золотодобывающих предприятий России. На нем с нуля создано масштабное современное производство, успешно внедрена новая технология переработки упорных углистых руд, не имеющая мировых аналогов.Золоторудная компания "Павлик" нацелена на устойчивое развитие.Комбинат ежегодно увеличивает объемы производства: по итогам 2019 года на предприятии было добыто 6,69 тонны золота, по итогам 2020 года – 7,09 тонны, по итогам 2021 года – 7,01 тонны, по итогам 2022 года – 7,2 тонны золота, по итогам 2023 года – 9,3 тонны. 2024 год стал рекордным – результат составил 12,8 тонны драгоценного металла. Всего с начала работы предприятия было произведено более 70 тонн золота.На комбинате работает более 2,5 тысячи сотрудников. Силами работников комплекса был решен кадровый дефицит, который существует на рынке труда Дальнего Востока в целом и золотодобывающей отрасли в частности. Они стали наставниками молодых специалистов, помогая им адаптироваться и передавая свой многолетний опыт. Для привлечения сотрудников компания обеспечивает комфортные условия для работы – начиная от наличия мест для проживания и заканчивая участием предприятия в развитии социального партнерства с органами исполнительной власти Магаданской области в сфере инфраструктурного развития Колымы.Добыча золота сопряжена с высокими производственными рисками, поэтому обеспечение безопасных условий труда – первостепенная задача для предприятия. В компании разработаны стандарты безопасности, направленные на создание безопасных условий труда и формирование безопасного поведения персонала при выполнении производственных процессов. Соблюдение стандартов в области охраны труда, промышленной безопасности обязательно не только для сотрудников компании, но и для работников подрядных организаций.Компания "Павлик" принимает участие в финансировании благотворительных проектов на территории Магаданской области. За поддержку социальных организаций, учреждений культуры и образования, объектов здравоохранения в регионе компания становилась победителем конкурса "Меценат года", который ежегодно проводится в Магадане, в 2021 и 2022 годах. Должность генерального директора золоторудной компании "Павлик" занимает Рустем Утяшев. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, дальний восток, золоторудная компания "павлик"