https://ria.ru/20250602/pavlik-2019085307.html
Золоторудная компания "Павлик"
Золоторудная компания "Павлик" - РИА Новости, 02.06.2025
Золоторудная компания "Павлик"
Золоторудная компания "Павлик" – одно из крупнейших золотодобывающих предприятий на Дальнем Востоке. Согласно рейтингу издательства "Золото и технологии", по... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:54:00+03:00
2025-06-02T11:54:00+03:00
2025-06-02T13:08:00+03:00
справки
россия
дальний восток
золоторудная компания "павлик"
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Золоторудная компания "Павлик" – одно из крупнейших золотодобывающих предприятий на Дальнем Востоке. Согласно рейтингу издательства "Золото и технологии", по итогам 2024 года "Павлик" занял шестое место в топ-10 золотодобывающих компаний России. Входит в портфель проектов под управлением инвестиционной компании "Арлан", которая была образована в 1990 году и за десятилетия работы на российском рынке сумела завоевать лидирующие позиции в сфере управления активами. История названия компании "Павлик" берет свое начало еще в 1940-х годах. В 1941 году геолог Дмитрий Асеев открыл несколько золотоносных ручьев на реке Омчак в Магаданской области, один из которых назвал в честь своего сына – Павликом. Через год другой геолог – Евгений Машко – обнаружил в районе золотоносного ручья Павлик месторождение рудного золота, получившее одноименное название. Уже в наши дни, в современной России, компания, приступившая к промышленной разработке месторождения, не стала менять традицию и выбрала себе имя "Павлик".С момента открытия месторождения и последующих этапов исследований геологическое изучение Павлика было направлено на поиски, разведку и оценку золото-кварц-сульфидных руд. В разные годы по этим зонам подсчитывали и пытались переоценить запасы для открытой отработки. Впервые запасы месторождения Павлик были утверждены Всесоюзной комиссией по запасам полезных ископаемых СССР в 1952 году и составили 45 тонн. Впоследствии запасы месторождения неоднократно рассматривались и утверждались в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, однако в 1973 году по технико-экономическим причинам были переведены в забалансовые.Опытно-промышленная отработка месторождения Павлик началась в 1989 году с запуском рудника имени Матросова (ныне ПАО "Полюс") и продолжалась три года. За это время из наиболее богатых рудных зон открытым способом было добыто около 175 килограммов золота.На протяжении нескольких лет Павлик находился в госрезерве с забалансовыми запасами в 57 тонн золота категорий С1+С2. В 1995 году лицензия на разработку месторождения была выставлена на торги, после чего ее получила золоторудная компания "Павлик". Активное геологическое изучение началось в 2007 году, когда акционером компании стала инвестиционная группа "Арлан". Первоначальной целью работ на золоторудном месторождении Павлик специалисты компании обозначили составление технико-экономического обоснования постоянных кондиций, подсчет и утверждение запасов золота в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. В 2013 году по итогам проведения масштабных геологоразведочных работ был произведен подсчет, в результате которого балансовые запасы составили 154 тонны золота. По результатам разведки в октябре 2018 года суммарные балансовые запасы категорий С1+С2 на месторождении выросли до 186 тонн золота, 176 тонн из которых относятся к категории С1.Параллельно с разведкой шло строительство горно-обогатительного комбината "Павлик". В 2012 году началось строительство перерабатывающего производства – золотоизвлекательной фабрики. Оборудование и системы автоматизации для фабрики поставляла транснациональная компания FLSmidth, занимающаяся разработкой технологий и производством оборудования для горнодобывающей, обогатительной и цементной промышленности.В 2014 году завершилось строительство общежития и административных объектов вахтового поселка. Была также введена в эксплуатацию и подключена к сетям Магаданэнерго подстанция "Павлик".В конце 2014 года началось промышленное освоение месторождения. Несмотря на относительную сложность горно-геологического строения, месторождение Павлик позволяет вести добычу открытым способом.1 июля 2015 года состоялась первая плавка с получением первого слитка, а уже 15 августа был официально запущен горно-обогатительный комбинат "Павлик". Пусконаладочные работы были завершены в январе 2016 года. В начале 2017 года фабрика вышла на проектную годовую производительность по переработке пяти миллионов тонн руды и производству 6,5 тонны золота. Особенностью месторождения Павлик являются его упорные, углистые, сложные по технологии обогащения руды с низкими содержаниями золота. Из-за данной специфики потребовалась разработка эффективной технологии высокого извлечения, чтобы отработка месторождения была экономически выгодной. Совместно с институтом "Технологии обогащения минерального сырья" специалисты предприятия создали технологию переработки упорного углистого флотационного концентрата, которая позволяет достигать стабильного уровня извлечения до 82% и предусматривает применение экономичных реагентов российского производства. Разработанные технологии успешно были внедрены на золотоизвлекательной фабрике "Павлик".По итогам 2017 года золотодобывающая компания "Павлик" произвела 6,54 тонны драгоценного металла, по итогам 2018 года – 6,56 тонны золота. Ресурсная база месторождения позволяла наращивать объемы переработки, поэтому в январе 2019 года решено было строить вторую очередь предприятия. В сентябре 2019 года компания "Павлик", правительство Магаданской области, Минвостокразвития РФ, ПАО "РусГидро" и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта строительства второй очереди горно-обогатительного комбината "Павлик". В ноябре следующего года компания получила разрешение на расширение комбината на одноименном месторождении, и уже в декабре Газпромбанк предоставил финансирование для строительства второй очереди золотоизвлекательной фабрики и вспомогательной инфраструктуры комбината (закупка карьерной техники, расширение вахтового поселка и др.), расширение имеющегося карьера.В 2021 году начались строительно-монтажные работы, в ходе которых участники проекта столкнулись с рядом трудностей. Сначала свои ограничения вносила пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, потом – антироссийские санкции. Проект покинули иностранные специалисты, которые курировали настройку технологического оборудования, кроме того, предприятие недополучило большой объем оборудования. Однако сотрудники компании справились со всеми вызовами. Часть материалов и оборудования еще на этапе проекта были заменены на российские аналоги, также сотрудники компании наладили каналы доставки оборудования из дружественных стран, преимущественно из Китая. В итоге все строительно-монтажные работы были проведены в рекордно короткие сроки – за три года.В мае 2022 года была запущена еще одна новация – на предприятии заработала лаборатория гамма-активационного анализа золотосодержащих руд. В связи с ростом объемов горных и буровых работ на действующем предприятии комбината "Павлик" и строительстве второй очереди многократно увеличились объемы опробования руд. Потребовался более оперативный и недорогой метод анализа проб – гамма-активационный, суть которого заключается в облучении проб жестким тормозным излучением ускорителя электронов и измерении ядер золота с помощью гамма-спектрометра. Оборудование для новой лаборатории было изготовлено российским научно-производственным предприятием "Корад".В мае 2023 года в режиме пусконаладочных работ заработала вторая очередь золотоизвлекательной фабрики "Павлик". 11 сентября того же года на Восточном экономическом форуме состоялся ее официальный запуск. В церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Осенью 2024 года было окончательно закончено строительство второй очереди золотоизвлекательной фабрики и объектов горно-обогатительного комбината. Технологическая схема была полностью готова для эксплуатации – ее заложенная производительность составила семь миллионов тонн. Когда вторая очередь выйдет на проектную мощность, общий объем переработки руды на предприятии увеличится до 12 миллионов тонн, а производство лигатурного золота возрастет до 13 тонн в год.В настоящее время горно-обогатительный комбинат "Павлик" по праву занимает место в десятке крупнейших золотодобывающих предприятий России. На нем с нуля создано масштабное современное производство, успешно внедрена новая технология переработки упорных углистых руд, не имеющая мировых аналогов.Золоторудная компания "Павлик" нацелена на устойчивое развитие.Комбинат ежегодно увеличивает объемы производства: по итогам 2019 года на предприятии было добыто 6,69 тонны золота, по итогам 2020 года – 7,09 тонны, по итогам 2021 года – 7,01 тонны, по итогам 2022 года – 7,2 тонны золота, по итогам 2023 года – 9,3 тонны. 2024 год стал рекордным – результат составил 12,8 тонны драгоценного металла. Всего с начала работы предприятия было произведено более 70 тонн золота.На комбинате работает более 2,5 тысячи сотрудников. Силами работников комплекса был решен кадровый дефицит, который существует на рынке труда Дальнего Востока в целом и золотодобывающей отрасли в частности. Они стали наставниками молодых специалистов, помогая им адаптироваться и передавая свой многолетний опыт. Для привлечения сотрудников компания обеспечивает комфортные условия для работы – начиная от наличия мест для проживания и заканчивая участием предприятия в развитии социального партнерства с органами исполнительной власти Магаданской области в сфере инфраструктурного развития Колымы.Добыча золота сопряжена с высокими производственными рисками, поэтому обеспечение безопасных условий труда – первостепенная задача для предприятия. В компании разработаны стандарты безопасности, направленные на создание безопасных условий труда и формирование безопасного поведения персонала при выполнении производственных процессов. Соблюдение стандартов в области охраны труда, промышленной безопасности обязательно не только для сотрудников компании, но и для работников подрядных организаций.Компания "Павлик" принимает участие в финансировании благотворительных проектов на территории Магаданской области. За поддержку социальных организаций, учреждений культуры и образования, объектов здравоохранения в регионе компания становилась победителем конкурса "Меценат года", который ежегодно проводится в Магадане, в 2021 и 2022 годах. Должность генерального директора золоторудной компании "Павлик" занимает Рустем Утяшев. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, дальний восток, золоторудная компания "павлик"
Справки, Россия, Дальний Восток, Золоторудная компания "Павлик"
Золоторудная компания "Павлик"
– одно из крупнейших золотодобывающих предприятий на Дальнем Востоке. Согласно рейтингу издательства "Золото и технологии", по итогам 2024 года "Павлик" занял шестое место
в топ-10 золотодобывающих компаний России.
Входит в портфель проектов под управлением инвестиционной компании "Арлан", которая была образована в 1990 году и за десятилетия работы на российском рынке сумела завоевать лидирующие позиции
в сфере управления активами.
История названия компании "Павлик" берет свое начало еще в 1940-х годах. В 1941 году геолог Дмитрий Асеев открыл
несколько золотоносных ручьев на реке Омчак в Магаданской области, один из которых назвал в честь своего сына – Павликом
. Через год другой геолог – Евгений Машко – обнаружил
в районе золотоносного ручья Павлик месторождение рудного золота, получившее одноименное название. Уже в наши дни, в современной России, компания, приступившая к промышленной разработке месторождения, не стала менять традицию и выбрала себе имя "Павлик".
С момента открытия месторождения и последующих этапов исследований геологическое изучение Павлика было направлено на поиски, разведку и оценку золото-кварц-сульфидных руд. В разные годы по этим зонам подсчитывали
и пытались переоценить запасы для открытой отработки.
Впервые запасы месторождения Павлик были утверждены
Всесоюзной комиссией по запасам полезных ископаемых СССР в 1952 году и составили 45 тонн. Впоследствии запасы месторождения неоднократно рассматривались и утверждались в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, однако в 1973 году по технико-экономическим причинам были переведены в забалансовые.
Опытно-промышленная отработка месторождения Павлик началась в 1989 году с запуском рудника имени Матросова (ныне ПАО "Полюс") и продолжалась три года. За это время из наиболее богатых рудных зон открытым способом было добыто около 175 килограммов золота.
На протяжении нескольких лет Павлик находился в госрезерве с забалансовыми запасами в 57 тонн золота категорий С1+С2. В 1995 году лицензия на разработку месторождения была выставлена на торги, после чего ее получила золоторудная компания "Павлик". Активное геологическое изучение началось
в 2007 году, когда акционером компании стала инвестиционная группа "Арлан".
Первоначальной целью работ на золоторудном месторождении Павлик специалисты компании обозначили составление технико-экономического обоснования постоянных кондиций, подсчет и утверждение запасов золота в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. В 2013 году по итогам проведения масштабных геологоразведочных работ был произведен подсчет, в результате которого балансовые запасы составили 154 тонны золота. По результатам разведки в октябре 2018 года суммарные балансовые запасы категорий С1+С2 на месторождении выросли до 186 тонн золота, 176 тонн из которых относятся к категории С1.
Параллельно с разведкой шло строительство горно-обогатительного комбината "Павлик". В 2012 году началось строительство перерабатывающего производства – золотоизвлекательной фабрики. Оборудование и системы автоматизации для фабрики поставляла транснациональная компания FLSmidth, занимающаяся разработкой технологий и производством оборудования для горнодобывающей, обогатительной и цементной промышленности.
В 2014 году завершилось строительство общежития и административных объектов вахтового поселка. Была также введена в эксплуатацию и подключена к сетям Магаданэнерго подстанция "Павлик".
В конце 2014 года началось промышленное освоение месторождения. Несмотря на относительную сложность горно-геологического строения, месторождение Павлик позволяет вести добычу открытым способом.
1 июля 2015 года состоялась
первая плавка с получением первого слитка, а уже 15 августа был официально запущен горно-обогатительный комбинат "Павлик". Пусконаладочные работы были завершены в январе 2016 года. В начале 2017 года фабрика вышла
на проектную годовую производительность по переработке пяти миллионов тонн руды и производству 6,5 тонны золота.
Особенностью месторождения Павлик являются его упорные, углистые, сложные по технологии обогащения руды с низкими содержаниями золота. Из-за данной специфики потребовалась разработка эффективной технологии высокого извлечения, чтобы отработка месторождения была экономически выгодной. Совместно с институтом "Технологии обогащения минерального сырья" специалисты предприятия создали технологию переработки упорного углистого флотационного концентрата, которая позволяет достигать стабильного уровня извлечения до 82% и предусматривает применение экономичных реагентов российского производства. Разработанные технологии успешно были внедрены на золотоизвлекательной фабрике "Павлик".
По итогам 2017 года золотодобывающая компания "Павлик" произвела
6,54 тонны драгоценного металла, по итогам 2018 года – 6,56 тонны золота. Ресурсная база месторождения позволяла наращивать объемы переработки, поэтому в январе 2019 года
решено было строить вторую очередь предприятия.
В сентябре 2019 года компания "Павлик", правительство Магаданской области, Минвостокразвития РФ, ПАО "РусГидро" и Газпромбанк подписали соглашение
о сотрудничестве по реализации проекта строительства второй очереди горно-обогатительного комбината "Павлик". В ноябре следующего года компания получила разрешение на расширение комбината на одноименном месторождении, и уже в декабре Газпромбанк предоставил финансирование
для строительства второй очереди золотоизвлекательной фабрики и вспомогательной инфраструктуры комбината (закупка карьерной техники, расширение вахтового поселка и др.), расширение имеющегося карьера.
В 2021 году начались строительно-монтажные работы, в ходе которых участники проекта столкнулись с рядом трудностей. Сначала свои ограничения вносила пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, потом – антироссийские санкции. Проект покинули иностранные специалисты, которые курировали настройку технологического оборудования, кроме того, предприятие недополучило большой объем оборудования. Однако сотрудники компании справились со всеми вызовами. Часть материалов и оборудования еще на этапе проекта были заменены на российские аналоги, также сотрудники компании наладили каналы доставки оборудования из дружественных стран, преимущественно из Китая. В итоге все строительно-монтажные работы были проведены в рекордно короткие сроки – за три года.
В мае 2022 года была запущена еще одна новация – на предприятии заработала лаборатория гамма-активационного анализа золотосодержащих руд. В связи с ростом объемов горных и буровых работ на действующем предприятии комбината "Павлик" и строительстве второй очереди многократно увеличились объемы опробования руд. Потребовался более оперативный и недорогой метод анализа проб – гамма-активационный, суть которого заключается в облучении
проб жестким тормозным излучением ускорителя электронов и измерении ядер золота с помощью гамма-спектрометра. Оборудование для новой лаборатории было изготовлено российским научно-производственным предприятием "Корад".
В мае 2023 года в режиме пусконаладочных работ заработала вторая очередь золотоизвлекательной фабрики "Павлик". 11 сентября того же года на Восточном экономическом форуме состоялся ее официальный запуск. В церемонии приняли участие
президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Осенью 2024 года было окончательно закончено строительство второй очереди золотоизвлекательной фабрики и объектов горно-обогатительного комбината. Технологическая схема была полностью готова для эксплуатации – ее заложенная производительность составила семь миллионов тонн. Когда вторая очередь выйдет на проектную мощность, общий объем переработки руды на предприятии увеличится до 12 миллионов тонн, а производство лигатурного золота возрастет до 13 тонн в год.
В настоящее время горно-обогатительный комбинат "Павлик" по праву занимает место в десятке крупнейших золотодобывающих предприятий России. На нем с нуля создано масштабное современное производство, успешно внедрена новая технология переработки упорных углистых руд, не имеющая мировых аналогов.
Золоторудная компания "Павлик" нацелена на устойчивое развитие.
Комбинат ежегодно увеличивает
объемы производства: по итогам 2019 года на предприятии было добыто 6,69 тонны золота, по итогам 2020 года – 7,09 тонны, по итогам 2021 года – 7,01 тонны, по итогам 2022 года – 7,2 тонны золота, по итогам 2023 года – 9,3 тонны. 2024 год стал рекордным – результат составил 12,8 тонны драгоценного металла. Всего с начала работы предприятия было произведено более 70 тонн золота.
На комбинате работает более 2,5 тысячи сотрудников. Силами работников комплекса был решен кадровый дефицит, который существует на рынке труда Дальнего Востока в целом и золотодобывающей отрасли в частности. Они стали наставниками молодых специалистов, помогая им адаптироваться и передавая свой многолетний опыт. Для привлечения сотрудников компания обеспечивает комфортные условия для работы – начиная от наличия мест для проживания и заканчивая участием предприятия в развитии социального партнерства с органами исполнительной власти Магаданской области в сфере инфраструктурного развития Колымы.
Добыча золота сопряжена с высокими производственными рисками, поэтому обеспечение безопасных условий труда – первостепенная задача для предприятия. В компании разработаны стандарты безопасности, направленные на создание безопасных условий труда и формирование безопасного поведения персонала при выполнении производственных процессов. Соблюдение стандартов в области охраны труда, промышленной безопасности обязательно не только для сотрудников компании, но и для работников подрядных организаций.
Компания "Павлик" принимает участие в финансировании благотворительных проектов на территории Магаданской области. За поддержку социальных организаций, учреждений культуры и образования, объектов здравоохранения в регионе компания становилась победителем конкурса "Меценат года", который ежегодно проводится в Магадане, в 2021
и 2022
годах.
Должность генерального директора золоторудной компании "Павлик" занимает Рустем Утяшев
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников