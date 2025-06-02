Рейтинг@Mail.ru
Орбан высказался о продолжительности украинского конфликта - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/orban-2020502286.html
Орбан высказался о продолжительности украинского конфликта
Орбан высказался о продолжительности украинского конфликта - РИА Новости, 02.06.2025
Орбан высказался о продолжительности украинского конфликта
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что созвал в понедельник совет обороны, и призвал готовиться к тому, что конфликт на Украине может затянуться,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:07:00+03:00
2025-06-02T17:07:00+03:00
в мире
венгрия
украина
брюссель
виктор орбан
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616083_0:836:1698:1791_1920x0_80_0_0_d0521395d6a82d5d19cc7bd7bcae9b27.jpg
БУДАПЕШТ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что созвал в понедельник совет обороны, и призвал готовиться к тому, что конфликт на Украине может затянуться, отметив, что трансатлантическое единство по этому вопросу резко распалось и теперь США и Европа занимают разные позиции. "Военные акции последних нескольких дней говорят о том, что война будет более продолжительной и жестокой, чем мы ожидали в начале года. Мы должны признать тот факт, что трансатлантическое единство резко распалось. Никогда еще не было такого разрыва между миротворческими силами во главе с (президентом США Дональдом) Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые хотят продолжить войну", - написал Орбан в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Он сообщил, что созвал в понедельник совет обороны, и подчеркнул, что Венгрии надо "оставаться на стороне мира, даже если споры с Брюсселем станут больше". "Мы должны быть готовы к тому, что война затянется со всеми ее последствиями для безопасности и экономики. Мы должны быть готовы к тому, что на Венгрию будут нападать с удвоенной силой, потому что Венгрия является союзником президента Трампа, и Венгрия хочет мира, а не продолжения войны", - отметил Орбан. Венгерский премьер также добавил, что Будапешту надо готовиться к новым еще более агрессивным "операциям спецслужб, клеветническим кампаниям и военно-пропагандистским акциям", чем устроенные в последние месяцы Киевом и Брюсселем. Ранее Орбан заявлял, что Евросоюз должен осознать необходимость присоединиться к американскому подходу в решении конфликта на Украине, нет смысла идти разными дорогами. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не препятствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250531/kampaniya-2020028545.html
https://ria.ru/20250601/putin-2020216791.html
венгрия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616083_0:815:1645:2048_1920x0_80_0_0_67b4e07f9f6a02f157a24b0622bc5ba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, брюссель, виктор орбан, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Виктор Орбан, Петер Сийярто
Орбан высказался о продолжительности украинского конфликта

Орбан призвал быть готовыми к тому, что украинский конфликт может затянуться

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что созвал в понедельник совет обороны, и призвал готовиться к тому, что конфликт на Украине может затянуться, отметив, что трансатлантическое единство по этому вопросу резко распалось и теперь США и Европа занимают разные позиции.
"Военные акции последних нескольких дней говорят о том, что война будет более продолжительной и жестокой, чем мы ожидали в начале года. Мы должны признать тот факт, что трансатлантическое единство резко распалось. Никогда еще не было такого разрыва между миротворческими силами во главе с (президентом США Дональдом) Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые хотят продолжить войну", - написал Орбан в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
"Решается судьба всего конфликта". В Киеве запаниковали из-за хода Москвы
31 мая, 08:00
Он сообщил, что созвал в понедельник совет обороны, и подчеркнул, что Венгрии надо "оставаться на стороне мира, даже если споры с Брюсселем станут больше". "Мы должны быть готовы к тому, что война затянется со всеми ее последствиями для безопасности и экономики. Мы должны быть готовы к тому, что на Венгрию будут нападать с удвоенной силой, потому что Венгрия является союзником президента Трампа, и Венгрия хочет мира, а не продолжения войны", - отметил Орбан.
Венгерский премьер также добавил, что Будапешту надо готовиться к новым еще более агрессивным "операциям спецслужб, клеветническим кампаниям и военно-пропагандистским акциям", чем устроенные в последние месяцы Киевом и Брюсселем.
Ранее Орбан заявлял, что Евросоюз должен осознать необходимость присоединиться к американскому подходу в решении конфликта на Украине, нет смысла идти разными дорогами. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не препятствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром
1 июня, 05:55
 
В миреВенгрияУкраинаБрюссельВиктор ОрбанПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала