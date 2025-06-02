https://ria.ru/20250602/orban-2020502286.html

Орбан высказался о продолжительности украинского конфликта

Орбан высказался о продолжительности украинского конфликта - РИА Новости, 02.06.2025

Орбан высказался о продолжительности украинского конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что созвал в понедельник совет обороны, и призвал готовиться к тому, что конфликт на Украине может затянуться,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:07:00+03:00

2025-06-02T17:07:00+03:00

2025-06-02T17:07:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что созвал в понедельник совет обороны, и призвал готовиться к тому, что конфликт на Украине может затянуться, отметив, что трансатлантическое единство по этому вопросу резко распалось и теперь США и Европа занимают разные позиции. "Военные акции последних нескольких дней говорят о том, что война будет более продолжительной и жестокой, чем мы ожидали в начале года. Мы должны признать тот факт, что трансатлантическое единство резко распалось. Никогда еще не было такого разрыва между миротворческими силами во главе с (президентом США Дональдом) Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые хотят продолжить войну", - написал Орбан в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Он сообщил, что созвал в понедельник совет обороны, и подчеркнул, что Венгрии надо "оставаться на стороне мира, даже если споры с Брюсселем станут больше". "Мы должны быть готовы к тому, что война затянется со всеми ее последствиями для безопасности и экономики. Мы должны быть готовы к тому, что на Венгрию будут нападать с удвоенной силой, потому что Венгрия является союзником президента Трампа, и Венгрия хочет мира, а не продолжения войны", - отметил Орбан. Венгерский премьер также добавил, что Будапешту надо готовиться к новым еще более агрессивным "операциям спецслужб, клеветническим кампаниям и военно-пропагандистским акциям", чем устроенные в последние месяцы Киевом и Брюсселем. Ранее Орбан заявлял, что Евросоюз должен осознать необходимость присоединиться к американскому подходу в решении конфликта на Украине, нет смысла идти разными дорогами. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не препятствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250531/kampaniya-2020028545.html

https://ria.ru/20250601/putin-2020216791.html

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в мире, венгрия, украина, брюссель, виктор орбан, петер сийярто