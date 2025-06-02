https://ria.ru/20250602/opasnost-2020568515.html
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.06.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T23:15:00+03:00
2025-06-02T23:15:00+03:00
2025-06-02T23:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240822/opasnost-1967877732.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму объявили ракетную опасность
МЧС: в Республике Крым объявили ракетную опасность