https://ria.ru/20250602/opasnost-2020568515.html

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.06.2025

В Крыму объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T23:15:00+03:00

2025-06-02T23:15:00+03:00

2025-06-02T23:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240822/opasnost-1967877732.html

республика крым

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)