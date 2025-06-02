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В Курской области отменили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА
В Курской области отменили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025
В Курской области отменили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА
Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА отменены в Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T06:15:00+03:00
2025-06-02T06:15:00+03:00
2025-06-02T06:15:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА отменены в Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА были объявлены в Курской области в воскресенье в 23.25, они продлились почти семь часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. Кроме того, в оперштабе Курской области сообщили об отмене ракетной опасности.
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происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА
На территории Курской области отменили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА