https://ria.ru/20250602/opasnost-2020370836.html

В Курской области отменили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА

В Курской области отменили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025

В Курской области отменили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА

Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА отменены в Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T06:15:00+03:00

2025-06-02T06:15:00+03:00

2025-06-02T06:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА отменены в Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА были объявлены в Курской области в воскресенье в 23.25, они продлились почти семь часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. Кроме того, в оперштабе Курской области сообщили об отмене ракетной опасности.

https://ria.ru/20250602/opasnost-2020359286.html

курская область

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происшествия, курская область